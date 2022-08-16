里長邀住內湖感受交通 陳時中：應尖峰時間多走

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出內湖交通解方，遭內湖港墘里長魏景城質疑成效。魏景城今天邀陳時中到內湖住幾天了解狀況，陳時中回應，應該是上下班時間多去走走才能了解。

魏景城今天上午在前立委、台北市議員參選人李彥秀陪同下接受中廣新聞網YouTube節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，邀請陳時中到港墘里「長期住宿」（long stay），了解內湖交通狀況。

陳時中上午向台北市議員李慶元請益木柵地區發展關鍵建設後接受媒體聯訪表示，不是反對long stay，但long stay恐怕比較無法感受內湖交通，應該是上下班時間多去走走才能了解。

此外，有意參選市長的台北市副市長黃珊珊在臉書發文，稱陳時中將雙城論壇拿來和國民黨副主席夏立言赴中國比較是邏輯上的謬誤，「陳時中的邏輯如果不好，確實不太適合擔任台北市長。」

陳時中今天回應，互相攻擊不好，只是若黃珊珊覺得夏立言此時到中國叫「投降」，為何台北市7月19日還要辦雙城論壇，畢竟兩者時間沒有差很遠，外在情勢並沒有太大變化。

媒體詢問，怎麼看國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天晚間透過競選辦公室發布新聞稿，呼籲夏立言行程要公開透明，且應譴責中國軍演、捍衛中華民國主權。陳時中說，「我想，他（蔣萬安）終於醒了。」

另一方面，台人遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，陳時中提醒，國內外都一樣，任何酬勞跟工作性質有過大差異的，大家都要提高警覺。（編輯：李錫璋）1110816