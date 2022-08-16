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花縣議員率志工捐3500公斤飼料 緩解民間狗園壓力

2022/8/16 15:58（8/16 16:36 更新）
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田智宣文化藝術基金會負責人、民進黨花蓮縣議員張美慧（左）率領志工團隊，將日前活動獲贈的狗飼料，約3500公斤捐贈給花蓮3處民間狗園，紓解龐大飼料需求量。（張美慧提供）中央社記者張祈傳真 111年8月16日
田智宣文化藝術基金會負責人、民進黨花蓮縣議員張美慧（左）率領志工團隊，將日前活動獲贈的狗飼料，約3500公斤捐贈給花蓮3處民間狗園，紓解龐大飼料需求量。（張美慧提供）中央社記者張祈傳真 111年8月16日
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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）田智宣文化藝術基金會日前舉辦寵物犬市集，活動結餘約3500公斤狗飼料，由老田志工隊協助捐贈給花蓮3處民間犬隻收容處所。

田智宣基金會負責人、民進黨花蓮縣議員張美慧接受媒體聯訪表示，日前舉辦寵物犬市集，獲贊助犬隻飼料，因活動當天遇大雨，影響活動進行，剩餘100包共3500公斤狗飼料沒發出，便轉贈給民間狗園。

張美慧長期關注流浪犬議題，她說，這些私人狗園協助政府紓解中途收容壓力，除了原有照顧的犬隻，也常被人惡意棄置犬隻在園區附近，導致收容犬隻數量不斷增加，飼料需求量日益龐大。

張美慧說，以花蓮縣流浪動物救助協會理事長杜羅芬為例，名下共3處狗園，收容約300多隻，每日飼料的耗費量就將近100公斤，負擔十分沉重。

張美慧說，這次捐贈地點包含杜阿姨的狗園、朱阿姨狗園及林阿姨狗園共3處，其中朱阿姨上月離世，目前園內約40隻狗由志工及家屬協助照料，因平日人力不足，預計9月起將由花蓮縣動植物防疫所接手收容。

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張美慧表示，許多愛爸愛媽自掏腰包成立狗園，收容流浪犬隻，靠著愛心捐款、愛心飼料維持狗園運作，流浪犬問題仍要回到源頭減量，宣導或獎罰飼主責任多管齊下，才能有效降低流浪犬問題。

她也提到，民間犬隻收容處所礙於法令，用地無法合法化，且常因環境問題遭周邊居民反對，花蓮的動保議題還有很多改善空間，呼籲縣府協助輔導，朝向友善動物城市邁進。（編輯：謝雅竹）1110816

長期關注流浪犬議題的民進黨花蓮縣議員張美慧指出，許多愛爸愛媽自掏腰包成立狗園，收容流浪犬隻，靠著愛心捐款、愛心飼料維持狗園運作，流浪犬問題仍要回到源頭減量，呼籲縣府加強宣導或獎罰飼主責任。（花蓮縣議員張美慧提供）中央社記者張祈傳真 111年8月16日
長期關注流浪犬議題的民進黨花蓮縣議員張美慧指出，許多愛爸愛媽自掏腰包成立狗園，收容流浪犬隻，靠著愛心捐款、愛心飼料維持狗園運作，流浪犬問題仍要回到源頭減量，呼籲縣府加強宣導或獎罰飼主責任。（花蓮縣議員張美慧提供）中央社記者張祈傳真 111年8月16日
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