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艾成墜樓亡享年40歲 2天前發文嘆愛是最難功課
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高雄工地坍塌鄰損查估 財務保存確認後拆除危樓

2022/8/17 12:07（8/17 12:31 更新）
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高雄工地路面坍塌致鄰房成危樓，高雄市建築師公會17日針對危樓進行查估，以協助居民求償。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月17日
高雄工地路面坍塌致鄰房成危樓，高雄市建築師公會17日針對危樓進行查估，以協助居民求償。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月17日
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄工地路面坍塌致鄰房成危樓，今天建築師公會針對危樓進行查估，市府表示，希望儘速保存證據，針對住戶受損部分進行確認，待財物保存及確認完畢後，將立即拆除傾斜房屋。

高雄市前金區自強一路83巷工地因施工不慎，造成路面坍塌、周邊7戶民宅傾斜成危樓須拆。市府成立前進指揮所24小時派員輪班，並要求建商針對受損房屋及工地嚴密監測管控數據，目前狀況已趨穩定。

高雄市工務局今天發布新聞稿表示，目前每天都召開工程進度會議，邀建築師及土木、結構、大地技師4大公會檢視工作進度。今天高雄市建築師公會進場進行不動產估價及保存證據，協助民眾向建商求償到底。

工務局表示，為防地下有掏空的情形，已要求建商加派人力進駐，對建築物底層作低壓灌漿，把有可能淘空的位置填補起來，穩定後，加強鋼板樁止水。

由於自強一路地下有1條天然瓦斯管線，工務局表示，已請瓦斯公司改管，以維持鄰近大樓可正常使用天然瓦斯，並確保施工安全。

另外，針對住戶財務保存，包括不動產、家具及電器設備等，今天委託建築師公會針對自強一路85號、87號及自強一路83巷6及8號進行查估，部分住戶因不克前來，將依住戶方便時間配合檢視。

市府表示，希望盡速保存證據，針對住戶受損部分進行確認，當財物保存及確認完畢後，將立即進行傾斜房屋的拆除工作。

工務局強調，將持續協助7戶災戶辦理後續不動產估價及賠償事宜，工務局將偕同法制局設置協商機制，協助災戶求償。第2次協調會將於22日上午召開，召集起造、承造、監造人代表及主任技師到場。（編輯：黃世雅）1110817

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