更多編輯台推薦新聞：
台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
社會住宅
新聞專題
社會住宅2/80
首頁 / 地方

嘉義縣首棟社會住宅將動土 共630戶只租不售

2022/8/18 11:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣首棟社會住宅「福樂安居」，31日將在民雄鄉舉辦動土典禮，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶只租不售，預計民國116年完工，規劃有托嬰中心、日照中心。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義縣社會住宅興辦首案由國家住宅及都市更新中心與嘉義縣府團隊攜手合作，31日將於嘉義縣民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮。

嘉義縣經濟發展處長江振瑋告訴中央社記者，建築規模為地上14層、地下3層，將提供630戶社宅只租不售，規劃有托嬰中心、日照中心，預計116年完工。

江振瑋表示，「福樂安居」社宅位於民雄鄉北勢子，鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠等，提供民眾居住新選擇。

江振瑋指出，縣府為配合中央住宅政策，除興建社會住宅外，尚有包租代管、租金補貼等配套政策，提供剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群能租賃到舒適合宜的居住空間，保障居住權利。（編輯：黃世雅）1110818

江振瑋
亞洲無人機研發中心8/13揭牌 翁章梁充滿期待
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新竹市首座社宅都審通過 中雅安居年底開工