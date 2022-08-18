當家長後盾 蔡培慧要推24小時臨時托育服務

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民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左1）18日在南投縣竹山區親子館前召開記者會，針對縣內嬰幼兒托育資源服務嚴重不足問題，提出24小時臨時托育服務構想。（蔡培慧競選團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月18日

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天表示，當選後將為工作忙碌、夜間出勤的家長打造24小時臨時托育服務，同時納入新住民、原住民族家長需求，並邀家長與孩子參與幼托政策規畫。

打造友善托育環境是重要政策。蔡培慧、竹山鎮長陳東睦等人，今天在竹山區親子館前召開記者會，針對縣內嬰幼兒托育資源服務嚴重不足問題，蔡培慧提出24小時臨時托育服務構想，結合更多免費親職諮詢、持續爭取中央資源，打造兒童成長、學習、遊戲多元空間。

蔡培慧致詞表示，南投縣青年人口外流嚴重，縣府幼托服務數量嚴重不足、設施不完善，目前僅在南投市、埔里鎮、竹山鎮設有親子館，其中位於埔里鎮育英國小的親子館，更是她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，與埔里鎮長廖志城透過國發會計畫爭取設立。

蔡培慧說，中央大力協助地方建置托育服務資源，高雄市開辦24小時臨時托育服務，獲市民好評，她當選南投縣長後，將盡快跟進實施這項政策，為工作忙碌、需夜間上班的家長提供貼心服務，並進一步要在主要鄉鎮設立高品質、高科技托育空間。

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蔡培慧表示，除24小時臨托服務，還要打造更優質完善環境，政策包含提供更多免費親職育兒課程及諮詢，並針對新住民及原住民族，提供母語及族語等特色與歷史課程，讓下一代認識母親及部落文化；在各親子館內成立二手玩具共享中心，打造共融遊戲空間。

蔡培慧說，以及建立保母職訓及媒合數位平台，讓縣內家長可透過平台獲得足夠資源，弭平鄉鎮間資源落差；聆聽所有家長心聲，打造全民共享空間，未來她的幼托政策將透過參與式民主，邀家長及孩子共同參與規畫幼托空間及資源配置。（編輯：黃世雅）1110818