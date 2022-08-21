慶祝祖父母節 新竹縣長者秀穿搭展現風格

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣府為慶祝祖父母節安排「銀齡時尚．我最潮」課程，讓長輩練習服裝搭配，還有實際走秀，教育局長楊郡慈今天表示，提供師資教長者穿搭，展現自我風格，留下難忘回憶。

新竹縣政府教育局長楊郡慈向中央社記者表示，新竹縣已邁入高齡化社會，13鄉鎮都有設置樂齡學習中心，這次為慶祝祖父母節，日前舉辦「銀齡時尚．我最潮」活動，讓長輩穿上時尚、或復古等服裝，並安排走秀體驗找回對打扮的熱情。

楊郡慈說，也安排時尚秀的編導、模特兒等專家，為長者指導儀態以及穿搭方式，體驗不同服裝穿搭，穿出新風格，也提供舞台上台走秀，但考量長者安全問題，走秀時皆有工作人員陪同。

楊郡慈說，其中，竹東鎮樂齡學習優質中心百歲人瑞彭宋銀妹參加這次活動，成為全場焦點之一，她穿上亮色系長洋裝，並搭配項鍊點墜，手捧鮮花，在走秀時還不忘向舞台下觀眾揮手打招呼，看起來活潑、很有朝氣。

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楊郡慈指出，這次活動也呈現多元服裝，有泰雅族的奶奶穿上族服展現傳統服飾，並以現代飾品作為搭配，也讓傳統服裝穿出「現代感」。

新竹縣長楊文科透過新聞資料表示，社會走向高齡化及少子女化，且雙薪家庭比例提高，祖父母常扮演協助扶養孩童重要角色，教育部有感祖父母辛勞，將每年8月第4個週日訂為祖父母節，盼藉由活動倡導家庭世代互動共學，喚起對親情、孝道及敬老尊賢倫理道德重視。（編輯：方沛清）1110821