議員批熊好券一般店家收券數低 北市提改善作為

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市政府先前推熊好券1.0，議員指一般店家收券數比例低，無法振興業者。北市商業處今天表示，已規劃精進改善作為，像民眾赴商圈特定一般店家消費，可再抽3張饗購券等。

台北市議會財政建設委員會上午召開熊好券1.0執行效益等內容專案報告，包含北市府產業發展局長林崇傑、商業處、觀光傳播局等官員列席。

市府報告顯示，熊好券1.0共5種券別，包含住宿、饗購、藝文、運動、市集。饗購券收券數共3532家，包含百貨及連鎖2938家、一般店家594家。一般店家收券數較低原因，是民眾習慣用現金交易、商品單價過低、消費者不用券購買商品。

無黨籍議員邱威傑質詢，報告顯示，熊好券1.0店家收券數成效不佳，以饗購券為例，一般店家收券數比例低，北市府雖提精進作為，像導入客源至特定一般店家等，卻未提出如何改善民眾以現金交易或單筆消費金額低等狀況，要求市府應持續加強宣導熊好券2.0使用方式，並告知一般店家及民眾。

社會民主黨議員苗博雅質詢，熊好券1.0有店家收券數及使用率低，且像抽到運動券、藝文券的民眾，卻無法在售票平台消費，北市推熊好券主打數位化，卻未考量優勢及好處，應檢討。

列席體育局官員表示，熊好券2.0使用方式評估納入運動服務業，規劃民眾可觀賞在台北市舉辦運動賽事；文化局指出，熊好券2.0可否使用在售票平台，已反映給資訊局研究。

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北市商業處長高振源答詢，熊好券2.0饗購券的精進改善部分，規劃店家體驗券及商圈特定店家禮，抽到券的民眾至商圈特定一般店家消費，使用3張有機會再獲3張饗購券，預算新台幣6000萬元是專門提供給一般店家。

北市報告顯示，熊好券2.0總預算為5億2550萬元，其中追加4億4700萬元，預估發行81.6萬份，共6種券別，包含住宿、饗購、市集、運動、藝文、農好，每張券別面額100元。至於民眾登記及抽獎與消費折抵時程，須經議會通過預算，才能對外公告。（編輯：屈享平）1110823