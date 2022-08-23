新北八里文旦柚鎖定企業團購 千箱加碼送手機

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府農業局今天表示，八里文旦柚雖不受中國暫停進口台灣農漁產品影響，但唯恐國內市場排擠效應，今天研擬分眾促銷策略，並鎖定企業福利委員會，團購千箱還加碼送手機。

新北市府農業局下午在記者會表示，新北文旦柚產量約6926公噸，其中以八里區產量4604公噸最多，產量約占全新北市7成。

農業局長李玟告訴中央社記者，八里文旦並沒有外銷中國市場，但台灣其他文旦產區受到中國暫停進口的影響，將回銷國內市場，對新北文旦產生排擠效應。因此，除積極固本原有的農會與電商通路，也將開發新客戶，鼓勵民眾與企業採購。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，推出電商三重優惠及訂購千箱獲價值新台幣9萬贈品，加上運費省3萬，總共優惠約12萬。團購千箱還加送iPhone手機，限量3支，加上市長侯友宜加碼2支，一共有5支手機。

蔡秋煌表示，今年的八里文旦柚比以往小顆，主要是雨季小、雨水不豐，使果肉甜中帶微酸，別有滋味。另受太陽西曬、海風吹襲，果肉香甜Q彈，皮薄汁多味甘甜，尤其喉韻回甘是八里文旦的特色。

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八里農會也與度假酒店合作，9月推出限定柚香雙人下午茶套餐，研發柚香調飲，與甜蜜柚香草甜甜圈。9月3日、4日在八里左岸永續環境教育中心前廣場，舉辦文旦柚展售會，還有釣文旦、疊文旦等趣味競賽。

農業局說，針對不同目標族群制訂團購優惠，除了企業福利委員會的千箱團購，民眾在八里區農會等12個農會超市通路，購買新台幣600元以上的柚子，有機會獲得200元的農遊券；無法出門的民眾也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買。（編輯：方沛清）1110823

新北市八里區文旦柚產量4604公噸，約占新北市7成。農業局23日表示，八里農會與度假酒店合作，9月推出限定柚香雙人下午茶套餐，研發柚香調飲，與甜蜜柚香草甜甜圈。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月23日