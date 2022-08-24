秀姑巒溪泛舟旺季 行動緊急醫療站救急

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國內觀光興盛，目前正值秀姑巒溪泛舟旺季，花蓮縣衛生局啟動水域行動緊急醫療服務，在奇美部落和奚卜蘭遊客中心設置行動緊急醫療站，提供遊客緊急救護。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月24日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）國內觀光興盛，目前正值秀姑巒溪泛舟旺季，花蓮縣衛生局啟動水域行動緊急醫療服務，在奇美部落和奚卜蘭遊客中心設置行動緊急醫療站，已服務26名遊客。

花蓮縣衛生局發布新聞資料表示，秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近的衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程須費時50分鐘，為即時緊急醫療處置，協調衛福部花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔（奚卜蘭遊客中心）兩處設立行動緊急醫療站。

醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員、1名緊急救護技術員和救護車1輛，每天上午9時起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和奚卜蘭遊客中心的太平洋1號店，提供遊客緊急救護處置。

行動緊急醫療站自6月23日至9月10日共80天提供服務，截至目前已服務26名遊客，以擦傷、鈍挫傷為主，經診察治療後，都順利返回。

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花蓮縣衛生局長朱家祥肯定衛福部花蓮醫院連續14年投入專業醫護人力及經費，守護偏遠秀姑巒溪的水域觀光安全。他說，以往曾因泛舟意外發生遊客受傷或溺水，因路途遙遠而錯過黃金搶救時間。

朱家祥提醒民眾，今年夏季高溫持續，戶外活動可能發生熱衰竭、中暑情形，建議每15至30分鐘補充水分，避免脫水而導致中暑情形；泛舟屬於激烈活動，對患有心血管方面疾病的鄉親或長者可能過於刺激，建議要量力而為。（編輯：張雅淨）1110824