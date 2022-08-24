防颱風馬鞍外圍水氣影響 台南加強排水巡檢

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台南市水利局指出，24、25日兩天台南地區受颱風馬鞍外圍水氣影響，午後可能會有短暫陣雨，水利局針對轄內抽水站及大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充、試運轉及預布作業。圖為北門區永隆溝抽水站試運轉。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）中央氣象局預報資料指出，受颱風馬鞍外圍水氣影響，台南地區今、明午後降雨機會增加，台南市政府水利局加強各項巡檢，並呼籲民眾發現側溝阻塞情形時向市府通報。

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台南市水利局今天發布新聞稿指出，今、明午後可能會有短暫陣雨機會，26、27日轉西南風環境，沿海地區也可能有局部短暫降雨，水利局針對轄內抽水站及大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充、試運轉及預布作業；污水截流閘門、水門、滯洪池等水利設施也完成抽檢作業。

台南市水利局指出，針對重點排水路淤塞段、易淹水側溝，已要求相關權責單位加強巡檢及清淤，防水擋板也發給區公所及自主防災社區保管，視天氣及實際狀況使用。民眾若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，可協助清除或通報市府1999市民服務專線處置。（編輯：郭諭儒）1110824