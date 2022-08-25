台南彩繪稻田活動揭開序幕 推廣米食文化

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南彩繪稻田活動今年進入第11年，台南市長黃偉哲等人今天在台南市後壁區祭天「拜田頭」，再下田插秧，為彩繪稻田活動揭開序幕，推廣台南米食文化。

台南市政府農業局每年舉辦彩繪稻田活動，以帶動台南觀光及台南好米銷售，今年再度移師台南最大稻米產地的後壁區，黃偉哲等人今天先祭天「拜田頭」，祈求風調雨順，耕作豐收，再下田插秧，同時邀請各地遊客國慶假期暢遊台南，觀賞彩繪稻田。

黃偉哲指出，台南擁有全台最大耕地，是台灣重要米倉，台南稻作栽培主要在後壁區、柳營區、白河區、六甲區等，後壁區是最大稻米產區，使用乾淨無污染的烏山頭水庫水源灌溉，在獨特地理環境中產出優質台南好米。

黃偉哲表示，台南每年辦理彩繪稻田活動，推廣米食文化，今年彩繪稻田選址菁寮社區附近農地，邀請人氣LINE貼圖「貓貓蟲咖波」，以「咖波稻陣走」為主軸，利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，在農地上編織出不同的視覺饗宴。

台南市政府發布新聞稿指出，今年台南稻田彩繪圖騰，透過「插秧咖波與小雞」及「飯桶狗狗」，吸引全國咖波粉絲及消費者到台南遊玩，讓最美稻田烙印在心田中。

另外，2022台南好米季預定10月登場，且搭配國慶煙火，好米季現場將有多種農產品展售，體驗口感Q彈飽滿的台南好米。（編輯：黃世雅）1110825