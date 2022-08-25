更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院拍板112年度國防預算大增716億 成長13.9%
首頁 / 地方

台南彩繪稻田活動揭開序幕 推廣米食文化

2022/8/25 10:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南彩繪稻田活動今年進入第11年，台南市長黃偉哲等人今天在台南市後壁區祭天「拜田頭」，再下田插秧，為彩繪稻田活動揭開序幕，推廣台南米食文化。

台南市政府農業局每年舉辦彩繪稻田活動，以帶動台南觀光及台南好米銷售，今年再度移師台南最大稻米產地的後壁區，黃偉哲等人今天先祭天「拜田頭」，祈求風調雨順，耕作豐收，再下田插秧，同時邀請各地遊客國慶假期暢遊台南，觀賞彩繪稻田。

黃偉哲指出，台南擁有全台最大耕地，是台灣重要米倉，台南稻作栽培主要在後壁區、柳營區、白河區、六甲區等，後壁區是最大稻米產區，使用乾淨無污染的烏山頭水庫水源灌溉，在獨特地理環境中產出優質台南好米。

黃偉哲表示，台南每年辦理彩繪稻田活動，推廣米食文化，今年彩繪稻田選址菁寮社區附近農地，邀請人氣LINE貼圖「貓貓蟲咖波」，以「咖波稻陣走」為主軸，利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，在農地上編織出不同的視覺饗宴。

台南市政府發布新聞稿指出，今年台南稻田彩繪圖騰，透過「插秧咖波與小雞」及「飯桶狗狗」，吸引全國咖波粉絲及消費者到台南遊玩，讓最美稻田烙印在心田中。

另外，2022台南好米季預定10月登場，且搭配國慶煙火，好米季現場將有多種農產品展售，體驗口感Q彈飽滿的台南好米。（編輯：黃世雅）1110825

黃偉哲
台南冷凍鳳梨銷日啟運 拓展海外市場添戰力 台南發表電動車滅火機制 實地演練搶救
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族