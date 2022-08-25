智慧港灣論壇 陳其邁林右昌暢談港市合作蛻變

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高雄市長陳其邁（左3）、基隆市長林右昌（左2）25日在2022智慧港灣全球論壇暢談港市合作蛻變經驗，台灣港務公司董事長李賢義（右2）、亞果遊艇集團董事長侯佑霖（左）也分享港灣規劃與遊艇經濟。中央社記者曾以寧攝 111年8月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌今天在智慧港灣論壇暢談港市合作蛻變經驗，企業代表李賢義、侯佑霖和「藍色經濟」創始人剛特．鮑利也分享港灣規劃、遊艇經濟與航運碳中。

主辦單位高雄市政府經發局資料指出，智慧港灣全球論談昨天起在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業代表參與，昨天邀請日本大阪市港灣局局長丸山順也以「智慧城市」為主軸，分享港區轉型經驗，今天的「城市高峰會談」則由基隆市長、高雄市長出席分享。

陳其邁說，這次特別跟交通部、海洋委員會合作，並與基隆等台灣有港口的城市進行交流，豐富論壇內容，從港灣治理探討到智慧港灣，如何增加港口的效率，也讓整個港灣治理有更多元、跨領域合作，未來也會持續深化各種議題對話，也強化港灣城市治理的合作。

陳其邁在會中分享，高雄市亞灣區這2年來發展5G AIoT園區，結合港灣、海運等各項智慧運用，扮演驅動程式智慧轉型關鍵。自己上任後也招募國際大廠進駐，以大帶小推動產業轉型，讓高雄從早期金屬、石化重工業城市，蛻變成先進智慧科技城市。

林右昌分享，基隆在短短6、7年間，從沒落市區、港口振興，透過「大基隆歷史場景再現計畫」，創全台之先以文化部門主導進行都市再造，讓城市環境不只是硬體建設，也加深社會文化各方面深度和內涵，並在今年6月舉辦城市博覽會。盼分享經驗，也把高雄經驗帶回基隆。

台灣港務公司董事長李賢義說明港口如何從單裝卸貨運功能，轉變為物流轉運中心，並走向運籌港口，並細數高雄港改造過程，包含讓舊港區走向觀光，並推動洲際貨櫃中心二期計畫，未來將作為石化專區等。

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亞果遊艇集團董事長侯佑霖指出台灣海岸線綿長，但是民眾擁遊艇比例卻遠低於美國或其他靠海的已開發的國家，隨著相關設施逐漸完善，市場快速增加，並以說明亞果遊艇如何將舊漁港改造為遊艇碼頭，也點出港區進行人員檢查空間簡陋等問題。

曾在今年初駕駛其零排放且搭載多種創新環保技術的藍色創新實驗船MS Porrima停泊高雄港、「藍色經濟」創始人剛特．鮑利（Gunter Pauli）也以連線方式，在會中分享自己推行航運碳中和的經驗，盼啟發創業家打造新商業模式。（編輯：陳政偉）1110825