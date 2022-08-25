新北共餐據點讓長輩開心生活 165單位獲表揚

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市社會局表示，全市有1119個共餐據點服務，不但讓長者走出家門獲得餐飲與運動健康，也增進人際關係。市府今天表揚165個績優共餐單位，肯定它們陪伴老人身心健康生活。

市政府社會局今天在市府禮堂，表揚165個績優老人共餐單位與團體，由市長侯友宜頒發感謝狀並與區長們合影。同時特別感謝嘉威會計師事務所所長張威珍，自民國108年起，每年捐款新台幣50萬元指定專案支持老人共餐。

張威珍以新聞稿表示，他參加過五股更新社區的老人共餐，感動看到長輩聚在一起開心吃飯，彼此關懷陪伴，他會持續支持下去。

萬里區北基社區發展協會理事長俞富會中分享，社區志工團隊從星期一至五都到據點協助，親自採買並料理適合長輩的健康餐食，感謝市府提供惜食食材，讓長輩用餐時感受美味與人情味。

社會局表示，統計至今年7月底，新北市老年人口已突破66萬人，占全市人口16.63%。老年人需有人陪伴，才能開心生活。民國102年，前市長朱立倫任內開始推動老人共餐，讓長輩一起快樂活動，或發揮創意利用空地種菜、採收、共餐。

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侯友宜致詞與接受聯訪時表示，新北持續推動老人共餐，甚至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也不中斷，提供送餐或領餐服務。長輩可自主性分享營養、健康、快樂、休閒的共餐活動，疫情舒緩後已經全部恢復共餐。

他說，長輩們透過共餐搭配銀髮俱樂部，可交朋友、聊天、開心過一整天。謝謝有聲有色的里長、社區協會理事長和社團幫忙，讓長輩們更快活，不會子女離巢後很孤單的生活在家中。（編輯：李錫璋）1110825