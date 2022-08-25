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花蓮衛生局啟動夏季飲品稽查 查到1件標示不符

2022/8/25 16:52
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）天氣炎熱，花蓮縣衛生局啟動夏季飲品稽查專案，包括連鎖飲料店、冰菓店等共26家業者，其中1件總熱量標示與檢驗結果不符規定，違反食品安全衛生管理法，函請業者陳述意見。

為保障民眾夏季飲食安全，花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，啟動夏季飲品稽查專案，已稽查青草茶店、連鎖飲料店、便利商店、冰菓店、咖啡店等共26家業者，並抽驗26件飲品、冰品及配料等檢測共計52項次，檢驗結果25件符合規定，其中1件總熱量標示與檢驗結果不符規定。

此次稽查重點為食品製造環境衛生、病媒蚊防治、食品業者登錄、保存來源文件查核、食材來源及正確的熱量標示；檢驗項目包括農藥殘留、沙門氏桿菌/腸桿菌科、總糖量及總熱量、咖啡因標示等。

稽查作業現場的缺失包括器具不潔、從業人員體檢過期等，均已輔導要求立即改善完成。

花蓮縣衛生局指出，若業者未依規定標示將依違反食品安全衛生管理法處新台幣3萬以上、300萬以下罰鍰；如果是標示不實則處4萬以上、400萬以下罰鍰。

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花蓮縣衛生局長朱家祥提醒業者，清涼飲冰品人手一杯，然而天氣炎熱，溫度過高，容易造成微生物孳生，應注意製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括現場環境器具衛生，應定期清潔消毒及注意冰箱貯存溫度，並做好定期更換製冰機或飲水機濾心、作業人員應重視個人衛生注意手部消毒，做好定期做體檢等工作。

此外呼籲消費者，在選購飲冰品時最好多觀察現場製作場所環境的衛生，並且可注意飲料總糖量及總熱量等含量標示，做好健康管理。（編輯：黃世雅）1110825

朱家祥
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