花蓮嬰幼兒疫苗覆蓋率低 衛生局建議家長諮詢醫師

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花蓮縣內滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗覆蓋率為13.3%，低於全國平均19.3%，顯示家長可能仍有疑慮，衛生局建議，可直接向醫師諮詢。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月25日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮縣衛生局今天表示，縣內滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗覆蓋率為13.3%，低於全國平均19.3%，顯示家長有疑慮，建議可直接諮詢醫師；對於尚未接種疫苗的鄉親，可考慮NOVAVAX疫苗。

花蓮縣衛生局下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，今天新增531例確診個案，目前累積確診病例8萬4199例；居家照護新增506例，住院人數80例，尚在隔離中為354例；專責病房還有54床收治量能的餘裕。

衛生局長朱家祥表示，因疫情略為回溫，呼籲6個月到4歲的嬰幼兒和學齡兒童可以接種疫苗，降低重症的可能性；尚未接種疫苗的鄉親，可以考慮副作用較低的NOVAVAX疫苗。

朱家祥指出，滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗覆蓋率，花蓮縣為13.3%，低於全國平均19.3%，顯示家長仍對於嬰幼兒接種疫苗有疑慮，建議直接諮詢醫師才是最安全穩妥的方式；下週就要開學，學齡學童可以施打疫苗，避免重症。

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朱家祥說明確診個案數趨勢分析，自8月17日至8月23日，7日平均數已降至400人上下，顯示花蓮疫情持續下降中；在花蓮縣確診年齡分析，14歲以下年齡人口占比為11.4%，確診人口占比為16.2%，65歲以上年齡人口占比為18.7%，確診人口占比為13%，老幼部分占確診人口30.1%。

另外，對於有詐騙簡訊，以領取防疫補貼的名義來騙取民眾的個資與金錢，朱家祥長呼籲民眾不要點擊以免受騙，也不要轉傳，收到詐騙簡訊盡快刪除。（編輯：陳仁華）1110825