台東縱谷水稻出現稻熱和窒息病 籲農友注意防範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣27日電）今年夏季異常高溫，最近清晨又有露水，台東監測到二期水稻出現窒息病和稻熱病，專家呼籲農友注意防範，避免疫情蔓延。

農委會台東區農業改良場助理研究員林駿奇今天告訴中央社記者，台東二期稻於7月中旬至8月上旬完成插秧，由於今年夏季異常高溫，且時序已過處暑，晚上冷涼，清晨易有露水，台東場監測到台東縱谷部分田間有稻熱病及窒息病發生。

林駿奇表示，稻熱病好發於溫差大，有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜可促使病原菌侵入植株，如氮肥過多葉色濃綠，病害發生情形將更加嚴重。感染初期會在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成兩端較尖的紡錘形病斑，中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍有薄層黃暈，為稻熱病主要辨識病徵。

建議防治方法，合理化施肥，肥培管理為稻熱病防治首要關鍵，農友施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用氮肥，避免氮肥過多促進病害擴展，接著可藥劑防治。

另外，農友俗稱「水癌」的窒息病，是田間土壤缺氧造成水稻生理障礙現象，與田間過多有機質及排水不良有關。

林駿奇表示，農友若發現田間植株有生長停滯、矮小現象，可先觀察下位葉是否有紅棕色銹斑，再拔起稻株察看根部，若根系不展或變短粗厚，根毛少，且部分腐爛，其上附著的濕土有腐臭味，可作為判斷是否為窒息病的依據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

窒息病的防治方法，同樣要合理化施肥，過多磷肥會促進藻類繁殖，產生優養化現象，當葉片產生紅棕色銹斑病徵，可補施鉀、鋅肥來改善，勿再添加有機質肥料及氮肥。

水稻分蘗初期可利用排水，曬田至土壤表面輕微龜裂，使氧氣充分進入土壤，可避免窒息病發生，更可強化稻根，增加植株抗病能力。若田間局部低窪區域排水不易，則先灌水後再排水，降低土壤內有毒物質濃度。（編輯：謝雅竹）1110827