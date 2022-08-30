張榮味打COVID-19疫苗惹議 雲檢查無不法簽結

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣長張麗善的哥哥張榮味去年甫出獄，隔天以疫情指揮官同住者的身分施打COVID-19疫苗，引發爭議；雲林地檢署分案調查，經發函詢問疾管署等單位，今年5月以查無不法簽結；張麗善說尊重司法。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天告訴中央社記者，張榮味去年施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗惹議，地檢署立即分案並發函問衛福部疾管署等單位，函詢同住者的定義。

吳文城指出，衛福部疾管署回覆指揮中心字110年5月3日起開放第一類至第三類實施對象的同住者均納入公費疫苗接種對象，另外為避免第一線醫事人員對於此類對象身分檢核的困難，無另編造此等人員名冊，且未明確回覆對同住者確切定義。

吳文城表示，確認張榮味符合指揮中心指引，為張麗善的同住家人，因此查無不法，今年5月簽結。

張麗善表示，尊重司法，她與縣府團隊也會持續為雲林鄉親守住疫情。

張麗善說，防疫過程當中，縣府每一項作為都依照疫情變化因應及相關規定辦理，檢方以查無不法簽結，是還給依法行政的公務員一個公道與清白；很遺憾這段時間以來，對手陣營一直進行鋪天蓋地的操作與抹黑，現在檢方已簽結指出無不法，也希望有心人士勿再製造事端。（編輯：陳仁華）1110830