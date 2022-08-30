更多編輯台推薦新聞：
戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1
運動

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

販賣機現榨柳橙發霉 業者疏於管理高市衛生局開罰

2022/8/30 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄一家賣場內現榨柳橙汁自動販賣機，被民眾發現機台內有柳橙發霉；衛生局前往查察，負責廠商坦言因將解除租約撤機台，近期疏於管理致水果品質不佳，遭開罰6萬元以上罰鍰。

有網友上網抱怨，在高雄一家賣場內，發現一台現榨柳橙汁的自動販賣機，機台內有柳橙已發霉，質疑工作人員都沒更換，真是太噁心；其他網友也紛紛留言表示誇張，甚至酸說「那是糖霜」、「鮮榨酵素」。

對此，高雄市政府衛生局發布訊息回應表示，今天獲報立即派員查察，經查機台廠商於高雄市3家賣場設有此販賣機台，但今天稽查發現3處機台皆已斷電，停止販售，機台內柳橙已淨空。

負責廠商向衛生局坦言，8月初因營運因素，已提出提前解除租賃契約，預計8月底解約，將撤離機台，近期疏於管理，導致水果品質不佳未處理。

衛生局表示，業者涉違反食品安全衛生管理法，將處新台幣6萬元以上罰鍰。衛生局也呼籲食品業者，務必遵守食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。（編輯：陳仁華）1110830

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族