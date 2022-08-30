台塑贈2輛智慧綠能醫療大巴 照護嘉縣偏鄉居民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣政府30日舉辦「行動醫療3.0 智慧綠能醫療車啟用」儀式，由縣長翁章梁（右5）、民進黨立委陳明文（左6）等人，共同為醫療車啟用剪綵。中央社記者蔡智明攝 111年8月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉縣今天啟用台塑相關企業捐贈、打造的2輛智慧綠能醫療車，分別為樂齡醫療車及婦女保健車，裝備最新檢查器材，檢查影像可直接以網路傳輸至醫院做即時判讀，守護偏鄉居民健康。

嘉義縣政府今天舉行「行動醫療3.0 智慧綠能醫療車啟用」儀式，由縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義長庚醫院院長楊仁宗、台塑汽車前董事長陳勝光等人，共同為醫療車「開箱」。

翁章梁致詞表示，智慧綠能醫療車有2輛，樂齡醫療車及婦女保健車，由台塑關係企業捐贈新台幣2574萬元打造，採用巴士底盤及綠能儲能系統，裝設最新高科技檢查設備，可做心房顫動篩檢、智慧眼底鏡檢查、X光攝影、乳房攝影及全身骨質密度檢測等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊仁宗致詞說，智慧綠能醫療車檢查影像，可直接以網路傳輸至醫院做即時判讀，這2輛車可以「上山下海」對嘉義縣的偏鄉醫療幫助很大；目前嘉義縣偏鄉地區老年人口多，連醫師與醫事人員老化也嚴重，智慧綠能醫療車也可協助偏鄉醫師與醫事人員做醫療工作。

衛生局指出，自2003年嘉義縣打造全國首部行動醫療車，開創行動醫療1.0，迄今邁入第20個年頭，2010年成立「3+1行動醫療服務列車」升級2.0版，今年汰換老舊醫療專車，開啟嘉縣行動醫療3.0契機。（編輯：陳仁華）1110830

嘉義縣政府30日舉辦「行動醫療3.0 智慧綠能醫療車啟用」儀式，縣長翁章梁（躺平者）到醫療車上體驗如何檢測全身骨質密度。中央社記者蔡智明攝 111年8月30日