「主動廚房」脊髓傷友 2年捐逾300萬產品助弱勢

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花蓮社會企業「主動廚房」為脊髓損傷者提供就業機會，更集結社會愛心轉為訂單，2年來捐出逾新台幣300萬元產品助弱勢，1日舉行2週年成果報告，由主動廚房策劃人陳守實（後立者左）說明營運狀況。中央社記者張祈攝 111年9月1日

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮社會企業「主動廚房」為脊髓損傷者提供就業機會，克服身體障礙製作餐食、自立生活，他們手心向下，集結社會愛心轉為訂單，2年來捐出逾新台幣300萬元產品幫助弱勢。

主動廚房成立於2020年9月，目前共有5名脊髓傷友員工，依身體狀況分配整理野菜、削芋頭皮、切塊、包水餃及包裝等工作，由主廚負責調味及烹煮，生產水餃、滷味、滷蛋及蜜漬芋頭等商品。

主動廚房今天舉行2週年成果報告記者會，策劃人陳守實致詞指出，主動廚房開業至今營業額超過1600萬元，提供傷友穩定收入，因堅持不接受現金贊助，對於有捐款意願的民眾，都轉化成愛心訂單，集結為愛心認購商品。

陳守實說，愛心認購商品數量很多，因此成立「夜光食堂」，從去年10月起，固定捐贈包括機構、課輔班及社會邊緣戶，每週最少捐出500盒水餃及其他產品，可供約1000人次用餐。

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陳守實說，夜光食堂2年來捐出的產品價值約320萬元，讓傷友多了工作量，認購商品也能提供給需要的家戶，傷友從被幫助者，成為手心向下的人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，主動廚房員工也曾利用休假時間，全員到花蓮縣衛生局包水餃，為假日加班的防疫人員加菜，陳守實說，主動廚房提供傷友尊嚴工作，夜光食堂讓傷友找回生命價值，溫暖困難者的胃和心。（編輯：黃世雅）1110901