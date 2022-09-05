高市府表揚體育有功人士 泳士陳亮達獲頒優秀選手

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高雄市政府5日表揚體育有功人士，市長陳其邁（左2）頒發優秀選手獎給已故帕運游泳選手陳亮達，盼他在運動場上的拚搏激勵後輩，獎項由陳亮達阿嬤陳林美英（右2）與陳亮達父母代表受獎。中央社記者曾以寧攝 111年9月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高市府今天表揚體育有功人士，追頒優秀選手獎給已故帕運泳士陳亮達，盼他在運動場上的拚搏激勵後輩。陳亮達的阿嬤說，亮達的夢想是多比賽、多得獎，「能拿這個獎，他一定很開心」。

高雄市政府運動發展局今天舉行111年高雄市體育有功人員表揚典禮，由市長陳其邁出席頒獎，表揚年度最佳男選手謝元愷，並頒發優秀教練、選手、團體等共54獎項，並特別頒發傑出選手獎給5月因車禍過世的陳亮達，由陳亮達家屬代表受獎。

陳其邁致詞表示，陳亮達先前曾到自己的辦公室，笑容陽光燦爛，讓人非常懷念，今天頒給他體育有功人員傑出選手獎，除再次向家屬表達慰問和敬意，也因為陳亮達在運動場上的拚搏、努力，非常值得學習，相信能讓更多後輩選手可以在運動場上勇往直前。

陳亮達的阿嬤陳林美英上台受獎時泣不成聲，與陳其邁相擁後代表接下獎座。陳林美英接受媒體訪問表示，陳亮達很體貼、懂事，他的夢想是再多出去比賽、拿更多獎，原定6月6日要赴葡萄牙參賽，也說要再得獎回來讓阿嬤開心，孫子能有這麼高的成就自己非常驕傲，「他往生我真的非常捨不得，能得這個獎，亮達一定很開心」。

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運動發展局長侯尊堯表示，感謝傑出高雄選手全力以赴、堅持到底，奮力締造佳績，將運動精神持續流傳、發光發熱。今年年度最佳男、女選手分別由跳高小將謝元愷、東京帕運桌球選手田曉雯拿下；終身成就獎則頒給甫過世的舉重教練吳再富，他曾指導許淑淨奪下2屆奧運金牌，並曾指導多名好手拿下佳績。

陳亮達5月10日深夜騎車行經高雄鳥松區公園路，過彎時疑因天雨路滑摔到對向車道，遭煞車不及高雄客運當場輾斃。出生就沒有小腿的陳亮達3歲開始學游泳，曾代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金，去年東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後在400公尺自由式決賽排名第8、100公尺仰式以總排名第9作收。（編輯：黃世雅）1110905