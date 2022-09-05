提升道路品質有成果 人本交通全國展日月潭登場

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人本交通建設全國聯合成果展5日在日月潭向山行政暨遊客中心登場，展出22縣市提升道路品質計畫成果，南投縣副縣長陳正昇（前右）等人出席開幕典禮。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）人本交通建設全國聯合成果展今天在日月潭向山行政暨遊客中心登場，展期至25日，展出22縣市提升道路品質計畫成果，現場規畫互動裝置、影音專區、情境布置等，適合各年齡層。

內政部營建署推動「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」，南投縣政府積極向營建署爭取經費，針對道路景觀、人行環境及通學步道、自行車道等進行許多提升品質工程，今年更獲營建署經費補助舉辦南投縣人本交通教育宣導活動，配合營建署「馬路好行」頒獎暨成果展，今天舉辦人本交通建設全國聯合成果展。

南投縣政府發布新聞稿表示，結合南投縣既有觀光資源如清境跨年晚會、螢火蟲季、星空季、夏日藝術生活節等及人本交通建設成果，深入基層教育和社區進行人本交通教育各項推廣，今天進一步在日月潭向山遊客中心舉辦全國聯合成果展開幕典禮。

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展覽展出全國22縣市前瞻基礎建設計畫「城鄉建設」提升道路品質計畫建設成果、亮點計畫展示專區、影音專區、互動裝置「人本交通小百科」及人本交通建設重點情境布置區「交通寧靜區小學堂」、「行人庇護島裝置藝術」、「自行車專用道情境區」等，寓教於樂。

南投縣副縣長陳正昇出席致詞表示，縣府10多年來努力改善道路、景觀、社區環境，其中信義鄉東埔溫泉區耗時最久、溝通時間最長，經取得地方共識，完成實現原本不被看好的大型計畫，使溫泉區凌亂老舊景觀改頭換面，溝通協調、建立共識是最重要一環，期許未來各鄉鎮辦理人本交通計畫也能獲鄉親支持。（編輯：黃世雅）1110905