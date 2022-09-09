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謝典林站台競總成立 張東正：是來祝陳銌銌當選

2022/9/9 18:02
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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）初選失利而退出國民黨參選彰化市長的張東正，今天與競選議員連任的妻子陳銌銌成立聯合競總，國民黨籍議長謝典林、副議長許原龍站台，張東正說，2人是來祝陳銌銌順利當選。

國民黨彰化市長初選有前彰化縣議員張東正、黃玉芬登記，老將張東正初選輸給黃玉芬後退出國民黨，並於8月8日發布聲明表示「會參加這次彰化市長選舉」，他今天進一步與尋求連任的妻子、彰化縣議員陳銌銌成立聯合競選總部，現場支持群眾高喊當選，氣氛熱烈。

國民黨籍彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍也現身站台，由於黃玉芬才是代表國民黨出戰彰化市長的參選人，此舉引發外界關注。對此，國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田向媒體表示，今天是成立聯合競選總部，議員選舉是多席次，可接受，但市長是單一席次就不行，國民黨提名黃玉芬，黨員應遵守黨的輔選規定。

張東正接受中央社記者訪問表示，他曾任彰化縣議員，與議長謝典林、副議長許原龍都熟識，大家感情很好，由於今天是他與妻子陳銌銌成立聯合競選總部，議長謝典林、副議長許原龍是來祝賀陳銌銌順利當選，由於黨籍關係，「沒辦法祝我順利當選」，僅祝福順利，他能理解謝典林、許原龍處境，且2人也有注意分寸。

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張東正說，與妻子陳銌銌秉持建設彰化的初心，不畏抹黑與謾罵，勇往直前，期許彰化有長足進步，不要再淪為政治犧牲品，過去任職議員問政對事不對人，站在民眾角度與縣府積極研討改善方案，例如大埔排水計畫從不被看好，到現在藍綠都協助，便是最好證明。

陳銌銌表示，擔任民意代表除監督縣政、延續張東正任職議員期間政見，也積極維護婦幼安全、關心幼兒及教育議題、重視在地產業發展、督促政府提出留住青年政策，且從政至今一直最重視誠信與廉潔，也期許其他參選人打一場乾淨選戰，用政見打動選民。（編輯：黃世雅）1110909

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