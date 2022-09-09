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「回澎湖過節」特展登場 賴峰偉盼傳承特有節慶文化

2022/9/9 18:38（9/9 18:51 更新）
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澎湖開拓館9日推出特展「回澎湖過節」，由縣長賴峰偉（左4）、議長劉陳昭玲（左5）等人共同揭幕，盼讓民眾在欣賞建物之美的同時，也能了解澎湖歷史。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月9日
澎湖開拓館9日推出特展「回澎湖過節」，由縣長賴峰偉（左4）、議長劉陳昭玲（左5）等人共同揭幕，盼讓民眾在欣賞建物之美的同時，也能了解澎湖歷史。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月9日
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（中央社澎湖縣9日電）「回澎湖過節」特展今天在澎湖開拓館登場，澎湖縣長賴峰偉勉大家秉不忘本精神，深耕文化，傳承特有節慶文化並弘揚。

澎湖「回澎湖過節」特展9日在澎湖開拓館由賴峰偉與議長劉陳昭玲等人共同揭幕，並由老師許玉河導覽，眾人感受澎湖節慶文化與環境的變遷對比。賴峰偉表示，「君自故鄉來，應知故鄉事」，澎湖在地節慶活動文化、習慣及典故，蘊含歷史文化精粹，從過年拜天公、元宵乞龜、清明祭祖到冬至雞母狗，都有海島澎湖敬人謝天的特質。

賴峰偉指出，特展內容可以喚起老一輩澎湖人的回憶，而對於年輕一輩來說，這場特展更是認識家鄉最好的契機，期盼澎湖節慶文化、傳統民俗可以被更多人看見，持續流傳下去。

劉陳昭玲表示，在自己小時候，那個物質不充裕的年代，最期待的就是各種節慶的到來，各個不同的節慶活動豐富兒時生活。她感謝文化局及文史工作者彙整澎湖傳統節慶文化資料，喚起大家的童年回憶。

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澎湖文化局表示，「回澎湖過節」特展是依縣府去年所出版的漫畫「什麼都有商號－幸福的澎湖年」，針對「節慶文化的特殊性」、「今昔樣貌的差異性」進行延伸介紹，展場空間劃分為前導區、島民生活、民俗文化與澎湖島大觀等主題，

澎湖文化局表示，「回澎湖過節」特展，將一直展至明年9月10日，歡迎大民眾前往參觀，認識澎湖四時節慶及常民生活。（編輯：黃世雅）1110909

澎湖開拓館特展「回澎湖過節」在中秋連假首日9日熱鬧揭幕，現場並邀請在地文史工作者許玉河（右）為眾人導覽，認識澎湖節慶文化與環境變遷。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月9日
澎湖開拓館特展「回澎湖過節」在中秋連假首日9日熱鬧揭幕，現場並邀請在地文史工作者許玉河（右）為眾人導覽，認識澎湖節慶文化與環境變遷。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月9日
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