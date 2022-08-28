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泳渡澎湖灣競技 南非選手奪泳渡組5000公尺冠軍

2022/8/28 10:28（8/28 10:51 更新）
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2022泳渡澎湖灣活動28日清晨在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，選手們在鳴笛後依序下水展開挑戰。中央社 111年8月28日
2022泳渡澎湖灣活動28日清晨在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，選手們在鳴笛後依序下水展開挑戰。中央社 111年8月28日
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（中央社澎湖縣28日電）2022泳渡澎湖灣活動，今天在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，來自南非的Brett Coetzee以 1小時44分18秒奪得跨島5000公尺金牌，全障運金牌選手林育夙代言後因確診無法參賽。

2022泳渡澎湖灣活動，今天清晨6時和9時分別在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域，由議長劉陳昭玲、台北市體育局長李再立、南投縣副縣長陳正昇、澎湖縣教育處長蘇啟昌與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩等人共同鳴笛後，依序下水展開挑戰，大會呼籲所有選手慢慢游，欣賞世界最麗海灣的景色。

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泳渡澎湖灣活動的重頭戲5000公尺「泳渡組」有326名選手，清晨6時自西嶼大菓葉漁港下水，來自南非的Brett Coetzee以1小時44分18秒奪得跨島5000公尺金牌，首次挑戰泳渡的鐵人好手張綺文則以1小時45分30秒，獲得第二，以1秒之差的田恩瑋獲得第三。

至於2000公尺挑戰組與500公尺體驗組則分別有500和400人參賽，活動代言人之一的全障運金牌選手林育夙，因確診無法參賽。2022泳渡澎湖灣活動，除了千人下水挑戰外，觀音亭園區還推出有首創的水上氣墊闖關與雙人艇嘉年華活動。（編輯：黃世雅）1110828

2022泳渡澎湖灣活動28日在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，大會呼籲所有選手慢慢游，欣賞世界最麗海灣的景色。中央社 111年8月28日
2022泳渡澎湖灣活動28日在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，大會呼籲所有選手慢慢游，欣賞世界最麗海灣的景色。中央社 111年8月28日
2022泳渡澎湖灣活動28日清晨在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，選手們依序下水展開挑戰，大會也呼籲選手慢慢游，欣賞世界最麗海灣的景色。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月28日
2022泳渡澎湖灣活動28日清晨在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，選手們依序下水展開挑戰，大會也呼籲選手慢慢游，欣賞世界最麗海灣的景色。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月28日
2022泳渡澎湖灣活動28日在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，來自南非的Brett Coetzee（中）以1小時44分18秒奪得跨島5000公尺金牌。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月28日
2022泳渡澎湖灣活動28日在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，來自南非的Brett Coetzee（中）以1小時44分18秒奪得跨島5000公尺金牌。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月28日
林育夙
泳渡澎湖灣28日登場 上千選手同場競技
劉陳昭玲
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