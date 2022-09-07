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澎湖國際燈光藝術節10/7登場 打造海島藝術慶典

2022/9/7 19:10（9/7 19:16 更新）
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2022澎湖國際燈光藝術節10月7日起將展開，以「嶼光共舞」為策展主題，澎湖縣長賴峰偉（右9）等人7日出席發表記者會，為活動暖場造勢。中央社 111年9月7日
2022澎湖國際燈光藝術節10月7日起將展開，以「嶼光共舞」為策展主題，澎湖縣長賴峰偉（右9）等人7日出席發表記者會，為活動暖場造勢。中央社 111年9月7日
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（中央社澎湖縣7日電）澎湖秋冬觀光活動接續登場，「澎湖國際燈光藝術節」將於10月7日在澎湖第三漁港國際廣場登場，活動時間長達5個月，一路進行到明年2月28日，讓民眾一次看過癮。

澎湖縣政府繼花火節之後再推出「澎湖國際燈光藝術節」，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、觀光局澎管處長許宗民、澎防部政戰主任楊世盛、縣府旅遊處長陳美齡等人揭幕，宣布自10月7日起一路展演至明年2月28日，同時配合萬聖節、耶誕節、農曆新年及元宵節、西洋情人節等節慶，呈現不同的藝術燈飾作品。

澎湖縣政府旅遊處表示，首屆澎湖國際燈光藝術節以「嶼光共舞」作為策展主題，將以澎湖元素的地景藝術作品，結合創意燈光秀、光環境、互動科技作品、地方表演、藝術論壇、文化踏島旅遊等，呈現「光影、人文、藝術、慶典」的海島思維概念，打造地方文化觀光永續發展活動，同時還有地方街頭藝人表演。

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旅遊處表示，澎湖國際燈光藝術節首波展示，以高達6公尺、直徑10公尺的巨型主燈「舞躍銀波」，結合機械動態與璀璨光效，以群游跳躍的海豚為主角，在各場次主燈秀時段動態展演，同時亦有以澎湖古地名發想的「光耀漁翁島」藝術燈座呈現漁業島嶼的文化。

旅遊處指出，花火節是澎湖觀光季的火車頭，而「澎湖國際燈光藝術節」將呈現不同面貌，以藝文內涵為主軸，因此除了燈光藝術，也規劃文化踏島之旅、達人手作體驗課程、藝文講座等系列活動。（編輯：張雅淨）1110907

澎湖縣政府再推大型燈光藝術觀光慶典活動「澎湖國際燈光藝術節」，7日由縣長賴峰偉（右3）、議長劉陳昭玲（前左）等人共同宣傳暖場，預告活動將自10月7日起一直展演至2023年2月28日。中央社 111年9月7日
澎湖縣政府再推大型燈光藝術觀光慶典活動「澎湖國際燈光藝術節」，7日由縣長賴峰偉（右3）、議長劉陳昭玲（前左）等人共同宣傳暖場，預告活動將自10月7日起一直展演至2023年2月28日。中央社 111年9月7日
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