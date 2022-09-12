竹市首座社區心衛中心揭牌 強化社會安全網絡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）新竹市政府表示，竹市首座社區心理衛生中心今天啟用，將為市民提供專業的心理諮商、個案管理服務，也守護市民心理健康及強化社會安全網絡。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，社區心理衛生中心空間有辦公區、諮商室3間，可容納30人會議的多功能活動室及多組沙發談心區等，提供團體心理諮商、衛生教育講座或教育訓練及會議等活動使用，並有隱密性設計，給予貼心服務。

新竹市衛生局長吳欣席表示，社區心理衛生中心聘有心理輔導員、諮商師心理師、臨床心理師、護理師、社工師、精神及自殺關懷訪視員、藥癮個案管理師等專業人力，提供專業且在地化服務，除了關懷、追蹤訪視個案外，也提供心理衛生宣導及心理健康促進的相關課程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新竹市副市長李世珍出席揭牌典禮指出，社區心理衛生中心將推動市民心理健康，藉專業服務及社會關懷找出問題點，降低社會事件發生機率，強化社會安全網絡。

李世珍說，此中心能讓居民方便使用外，也有專業人力介入，提供深化個案管理及提升服務品質；此外，在關懷暴力高風險個案方面，能預防保護性案件發生，也強化與網絡單位合作，預防暴力事件再發生。（編輯：戴光育）1110912