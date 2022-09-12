更多編輯台推薦新聞：
大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市首座社區心衛中心揭牌 強化社會安全網絡

2022/9/12 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）新竹市政府表示，竹市首座社區心理衛生中心今天啟用，將為市民提供專業的心理諮商、個案管理服務，也守護市民心理健康及強化社會安全網絡。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，社區心理衛生中心空間有辦公區、諮商室3間，可容納30人會議的多功能活動室及多組沙發談心區等，提供團體心理諮商、衛生教育講座或教育訓練及會議等活動使用，並有隱密性設計，給予貼心服務。

新竹市衛生局長吳欣席表示，社區心理衛生中心聘有心理輔導員、諮商師心理師、臨床心理師、護理師、社工師、精神及自殺關懷訪視員、藥癮個案管理師等專業人力，提供專業且在地化服務，除了關懷、追蹤訪視個案外，也提供心理衛生宣導及心理健康促進的相關課程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新竹市副市長李世珍出席揭牌典禮指出，社區心理衛生中心將推動市民心理健康，藉專業服務及社會關懷找出問題點，降低社會事件發生機率，強化社會安全網絡。

李世珍說，此中心能讓居民方便使用外，也有專業人力介入，提供深化個案管理及提升服務品質；此外，在關懷暴力高風險個案方面，能預防保護性案件發生，也強化與網絡單位合作，預防暴力事件再發生。（編輯：戴光育）1110912

李世珍
2021致敬城鄉魅力大賞 竹市奪雙特優等7獎項 竹塹中元城隍祭 夯枷解厄下午登場
吳欣席
竹市長照服務升級 推長期臥床者原床沐浴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族