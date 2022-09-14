爭取青年支持 陳其邁談青創、曾尹儷推「留才金」

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距離地方選舉剩下2個多月時間，高雄市長陳其邁（左）14日發表支持青創影片，介紹市府青創政策，片中陳其邁也拜訪傳承4代的小吃店。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長選舉倒數2個多月，高雄市長陳其邁今天發表影片支持青創，介紹市府青創政策。無黨籍高雄市長參選人曾尹儷則拋出「挺青留才」政見，要發放5000元「留才金」。

陳其邁官方YouTube頻道「緊來看邁」，今天推出第5集影片，介紹陳其邁拜訪傳承四代的「日腸小室古早味專門店」。影片中，陳其邁不但捲起袖子和張姓店長一起包肉圓、灌糯米腸等，也與店長暢談高雄創業大小事。

張姓店長分享申請高雄市政府青創補助便捷又簡單，大幅減少創業初期負擔。高市府事後也發布新聞稿表示，陳其邁施政重點是「照顧高雄年輕人」，協助青年創業並設立「青年創業基金」。

高市府表示，比較陳其邁上任前後績效，輔導青創事業從152家擴增至超過1.3萬家，撥發經費從新台幣2686萬元擴增12.6倍，累計達到3.92億元，青年就業機會也從300個增加至超過2.6萬個，還有「雄挺利」利息補貼計畫挺市民。

高市府指出，高市府晉身「百億青創城市」，績效是全國第一名，鼓勵青年創業，同時高雄也創下青年失業率六都最低的佳績，用最實際的行動支持在地青年。

而曾尹儷今天也舉辦記者會發表「挺青留才」政見，方案主要是針對設籍最少3年以上、在高雄市就學及就業的18歲至25歲青年學子，每人每月提供「5000元留才金」，一年共6萬元、為期4年的基金，協助青年留在高雄升學及就業等。

曾尹儷說，這筆預算希望中央補助70%，高雄自籌30%試行，讓高雄子弟能安心留在高雄就學就業，她肯定陳其邁爭取台積電設廠，但台積電還沒有開工前，高雄人口可能會繼續流失，所以應該要有先行作為。（編輯：郭諭儒）1110914