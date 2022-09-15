金港5號拖船下水在即 金門碼頭勤務添生力軍

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣港務處今天表示，委商打造的「金港5號」拖船，預定20日完竣下水，可望於明年初投入金門港區拖船團隊業務，將成為碼頭港勤生力軍，提升港區作業能量與安全維護。

港務處發布新聞訊息表示，為了服務金門港區貨船與客船的協助作業需求，目前在料羅港水域配置兩艘拖船，分別為「金港1號」與「高103號」，兩船船齡都已超過20年，其中「高103號」甚至已達33年船齡。

港務處長何佩舉表示，為了維持金門港區作業所需，每年都會投入經費進行維修與老舊設備替換，但隨著使用年限增加，維修費用也逐年遞增，而且設備、主機與儀器可靠度降低，影響船舶使用安全性與執勤作業。

何佩舉表示，因此新建拖船，以汰舊換新及維持金門港區作業需求為首要任務，港務處自2020年委由海睿工程公司，共同規劃新建拖船建造作業。

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港務處說明，「金港5號」是由台灣最大民營造船廠中信造船集團旗下的高鼎遊艇公司設計並建造，去年11月開工，到現在建造進度已達7成以上，預定今年9月20日下水，陸續執行設備測試及航行設備安裝，並將於2023年初投入金門港區拖船團隊業務。

港務處表示，「金港5號」除了協助船舶進出港引導、停泊及靠離碼頭作業，並兼具港內消防及水文定點探測，也可進行海上救難及相關協助工作。（編輯：張雅淨）1110915