更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
安倍晉三國葬 總統指派蘇嘉全王金平謝長廷組團出席
首頁 / 地方

新竹縣推6鄉鎮輕旅行 帶領民眾了解地方文化

2022/9/15 15:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣政府今天表示，縣府整合6鄉鎮特色美食、美景以及社區故事，推出社區輕旅行，且由社區規劃師親自帶領，盼讓民眾深入走訪地方，了解當地文化與特色。

新竹縣政府發布新聞稿指出，縣府培育社區規劃師，邁入第10年，今年培訓20個社區單位，打造出28個社區亮點，並以「營造社區輕旅行的創生基地」為主題，推出輕旅行，帶民眾一探社區故事與美食。

交旅處說，輕旅行路線共有6條，在湖口鄉能深入軍事湖口後山，透過整合歷史與閒置場域，規劃生存遊戲體驗。芎林鄉則辦飛鳳川騎九芎林，悠活山城窩窩之旅，提供竹紙DIY等活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北埔鄉是走訪北埔巷弄文化，將到南外村認識蝴蝶生態。五峰鄉將帶領民眾，認識原民部落文化與景點。新埔鎮為認識三街六巷九宗祠等新埔景點，深度五感體驗。關西鎮安排爬山、健身，感受地方自然風景。

交旅處指出，社區輕旅行活動即日起可報名，活動至21日止，邀請民眾到竹縣遊玩，也認識地方風貌，相關資訊可上「新竹縣社區規劃師加油站」臉書粉專。（編輯：方沛清）1110915

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族