新竹縣推6鄉鎮輕旅行 帶領民眾了解地方文化

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣政府今天表示，縣府整合6鄉鎮特色美食、美景以及社區故事，推出社區輕旅行，且由社區規劃師親自帶領，盼讓民眾深入走訪地方，了解當地文化與特色。

新竹縣政府發布新聞稿指出，縣府培育社區規劃師，邁入第10年，今年培訓20個社區單位，打造出28個社區亮點，並以「營造社區輕旅行的創生基地」為主題，推出輕旅行，帶民眾一探社區故事與美食。

交旅處說，輕旅行路線共有6條，在湖口鄉能深入軍事湖口後山，透過整合歷史與閒置場域，規劃生存遊戲體驗。芎林鄉則辦飛鳳川騎九芎林，悠活山城窩窩之旅，提供竹紙DIY等活動。

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北埔鄉是走訪北埔巷弄文化，將到南外村認識蝴蝶生態。五峰鄉將帶領民眾，認識原民部落文化與景點。新埔鎮為認識三街六巷九宗祠等新埔景點，深度五感體驗。關西鎮安排爬山、健身，感受地方自然風景。

交旅處指出，社區輕旅行活動即日起可報名，活動至21日止，邀請民眾到竹縣遊玩，也認識地方風貌，相關資訊可上「新竹縣社區規劃師加油站」臉書粉專。（編輯：方沛清）1110915