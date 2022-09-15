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申請退出國民黨 陳麗娜：不希望選舉失焦

2022/9/15 19:23
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）國民黨高雄市議員陳麗娜最後一刻登記參選，引發風波，陳麗娜今天向市黨部遞交退黨申請書，希望選戰不再被模糊焦點。市黨部主委許福明說，內部會再開會討論，並回報黨中央。

高雄市第10選區（前鎮、小港區）資深市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，但助理卻在2日登記截止前到選委會代辦登記，引起同選區被提名的新人陳識明不滿，綠營多名市議員參選人也大力抨擊此事，風波持續延燒。

陳麗娜今天接受中央社記者訪問表示，今天已到國民黨高雄市黨部遞交退黨申請書，因為現在選區焦點竟都在她身上，這件事也成為許多黨派參選人的攻防話題，但這並非選民之福，參選人應該思考如何幫市民監督市政，展現自身能力。

陳麗娜說，自己是正藍軍，但現在選舉氣氛太詭異了，自己一直在思考到底還能做什麼，才能讓選舉回歸正軌，因此決定提出退黨申請書，希望讓選戰不再被模糊焦點，希望選舉能真正「選賢與能」。

陳麗娜也希望退黨後，高雄市選委會能用最新的正確資料，不要再於選舉公報等文件登載她為國民黨推薦。不過高雄市選委會對中央社記者表示，要撤回政黨推薦或黨籍資料等變更，依法都必須在登記截止前，截止後都來不及。

許福明今天接受中央社記者訪問表示，有收到陳麗娜的退黨申請書，近日內部會再開會討論，並回報中央黨部。站在黨部立場，不希望失去任何優秀黨員，而即使陳麗娜不是黨員，也始終是優秀的市議員，應留在議會繼續服務。（編輯：謝雅竹）1110915

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