粉紅超跑白沙屯媽祖鳳山遶境駐駕 陳其邁迎接

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖今天晚間駐駕高雄鳳山北辰宮，明天起將遶境鳳山2天。高市府初估今天參加信眾達近萬人，市長陳其邁也前往接駕，場面熱鬧。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖受邀參加台東天后宮、鳳山北辰宮、五甲龍成宮贊境巡行，整個4天3夜活動於16日凌晨3時出發，先前往台東天后宮贊境，今天上午到台東各醮壇巡禮後回天后宮停駕，恭請三媽祖紅壇登座，紀錄百年會香歷史影像，並於晚間6時許先抵達高雄鳳山牛潮埔休閒公園，並在鳳山市區繞行，8時駐駕北辰宮。

高雄鳳山牛潮埔休閒公園傍晚起就已聚集大批在地跟搭乘遊覽車前來的信徒等候，不分藍綠地方民代也到場朝聖，白沙屯三媽祖抵達後依慣例隨性在市區遶境，上千信徒在北辰宮附近路口排隊等候媽祖神轎從身上掠過「鑽轎腳」，排隊隊伍綿延超過200公尺。

頭戴白沙屯拱天宮帽子陳姓民眾向中央社記者表示，雖然自己是鳳山在地人，但這次拱天宮媽祖南下高雄是前所未有，因此特地戴著朋友送的帽子前來朝聖，也聽說有一路跟著媽祖從台東到高雄，或是從苗栗南下的。

據高市府初估，參加信眾將近萬人，市長陳其邁和地方民代晚間8時許也抵達北辰宮接駕。

高雄市政府警察局鳳山分局發布訊息表示，為期3天的「鳳慈傳薪」遶境活動，由鳳山牛潮埔北辰宮、五甲龍成宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖，攜手遶行鳳山18間在地廟宇，祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩。

鳳山分局表示，今天共出動約80名警力執行交通疏導、安全維護、防制不法情事蒐證、處理突發事件等情形，3天遶境活動共動員315名警、民力，沿線實施交通疏導，並彈性管制引導改道。

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鳳山分局指出，隊伍明天上午7時許將由北辰宮出發，行經文衡殿、開漳聖王廟、鳳邑城隍廟、雙慈殿、龍山寺等，並於仙公廟鎮南宮停駕使用中餐；下午1時從仙公廟出發，行經大將公廟、代德宮、飛鳳寺、朝天宮、順南宮等，預計晚間6時抵達龍成宮駐駕，供民眾前往膜拜。

警方指出，隊伍19日上午7時由龍成宮出發，行經金聖壇、武音壇、鳳山寺、明天宮、宏清宮、民進黨立委許智傑服務處、協善堂等，最後回到龍成宮進行平安宴。（編輯：陳政偉）1110917