苗栗客運5804路線調整 頭份尚順商圈搭公車可達

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交通部公路總局苗栗監理站20日表示，苗栗客運10月起將縮駛「5804」路線，起站改為「竹南東站」，途經尚順商圈多個站位，串連終點站南庄。（苗栗監理站提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月20日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）交通部公路總局苗栗監理站今天表示，苗栗客運10月起將縮駛「5804」路線，起站改為「竹南東站」，途經尚順商圈多個站位，串連終點站南庄，讓尚順商圈終有公車抵達。

交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站今天發布新聞稿指出，苗栗客運因應縣內活動分布改變，調整營運路線，自10月1日起「5804」公路客運路線起站將調整為「竹南東站」，沿途行經苗北藝文中心、竹南運動公園、德義路社區、尚順廣場、昌隆廣場、頭份音樂公園、西堤牛排、尚順君樂飯店、大潤發及頭份總站等站位。

苗栗監理站副站長趙秀英指出，頭份尚順商圈近年發展快速，但缺乏公車抵達，未來「5804」路線調整後，便於民眾前往商圈購物、消費，並串連至終點站南庄，體驗國際慢城生活氛圍，除提供在地民眾更便利的運輸服務外，更可提供外地遊客體驗便利的人文與生態慢活之旅。

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趙秀英說，「5804」原自新竹往返南庄，未來縮駛路線後，起站改為「竹南東站」，至於原本竹南至新竹路段，可由「5802」、「5803」重疊路線作為替代搭乘。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，為配合5804路線縮駛及變更，苗栗客運另有申請班次時刻調整，民眾可至苗栗客運官網查詢最新時刻表，或於乘車前多利用iBus APP查詢班次時刻及車輛到站情形。另外，苗栗客運提供無障礙車輛預約服務，民眾須於搭車日前2天撥打預約專線，有專人提供預約服務。（編輯：李錫璋）1110920