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拯救魚礁守護海洋 澎湖清除海底覆網有成

2022/9/20 19:02
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（中央社澎湖縣20日電）澎湖農漁局為響應「向海致敬」政策，委託澎湖在地潛水業者、國立高雄科技大學等，共同清除海底覆網。近4年委託執行清除海底覆網累計超過40萬公尺，約10萬公斤的海洋廢棄網具。

澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲今天出席「111年澎湖縣清除海底覆網之教育宣導及培訓計畫」成果發表會，肯定清除海底覆網成效，期許擴大清除效能，達成「零覆網」目標。

賴峰偉表示，海底覆網造成海洋浩劫，廢棄漁網覆蓋珊瑚礁，造成珊瑚嚴重白化，海洋生物難以繁衍生存，縣府4年來清除海底覆網累計超過40萬公尺，培育42名鬼網特攻隊生力軍，並實施網具實名制，還給海洋生物乾淨清新生活環境。

劉陳昭玲表示，斷棄的網具纏覆珊瑚礁盤，嚴重阻絕魚類生存場域與洄游路線生機，縣府4年清除40萬公尺海底覆網，成果影響層面至深且廣，期許擴大清除能量，全面朝向「零覆網」目標邁進。

賴峰偉頒發今年度參與「覆網清除人員培訓課程」14名學員，號召更多有志之士一起為海洋盡一份心力，壯大「鬼網特攻隊」陣容。

農漁局表示，響應行政院自109年「向海致敬」政策，農漁局今年獲行政院農業委員會漁業署補助，委託澎湖在地潛水業者、中華民國水中運動協會及國立高雄科技大學，共同清除海底覆網，並由水產試驗所澎湖海洋生物研究中心執行驗證，近4年委託執行清除海底覆網累計超過40萬公尺，約10萬公斤的海洋廢棄網具。

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農漁局表示，縣府4年共計培育42名「鬼網特攻隊」生力軍，除了傳授清除鬼網的價值與技巧外，同時結合「Coral Watch色卡調查」幫珊瑚做健檢，及水中拍攝技巧來記錄海底生態，藉由完整的機制讓海洋恢復乾淨零覆網，一起清除覆網，拯救魚礁，守護海洋。

農漁局表示，教育宣導方面，今年度以風櫃國小師生為種子校園，學習利用海廢製作「玩具劇場箱」（Toy theater），並請賴峰偉獻聲錄製「廣播劇」，以寓教於樂、生動活潑的表演方式，讓學童更易了解海洋廢棄物處理的重要性。（編輯：黃世雅）1110920

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