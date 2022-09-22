台南機械展 460個攤位展出5天

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經濟日報主辦的2022台南機械展22日在大台南會展中心開展，台南市長黃偉哲（左3）等人出席開幕式。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）由經濟日報主辦的台南機械展中斷11年後重回台南，今天在大台南會展中心開展，匯聚201家國內外廠商、460個攤位，展示多種先進自動化、智慧化機具設備，展期至9月26日。

台南市長黃偉哲今天出席2022台南機械展開幕儀式致詞說，過去大家對台南的印象停留在美食、古蹟、觀光，但是近年台南產業發展快速，除了台積電等高科技產業之外，機械相關產業也是發展重點，例如歸仁區是螺絲螺帽的主要產地，也讓大台南有完整的產業供應鏈。

黃偉哲表示，期待透過機械展的舉辦，讓國內外看見台灣機械產業實力，也讓各地業者了解台南擁有良好投資、設廠、生產環境及市場機會，扮演媒合平台，創造更大效益。

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台灣機械工業同業公會理事長魏燦文表示，台灣機械工業競爭力在全球可排名前5，具舉足輕重地位，今年台灣機械工業產值較去年成長約18%，非常不容易，也希望透過此次展覽，讓更多人看到台灣機械的成就。

經濟日報副社長周祖誠說，台南是南部機械產業重鎮，過去因為台南缺乏標準展覽館，所以經濟日報主辦的機械展也在台南缺席了11年，如今在高鐵台南站附近有設備齊全的大台南會展中心，也讓南部機械產業可以有優質展出平台。（編輯：張芷瑄）1110922