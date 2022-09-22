苗縣通霄日落大道觀景工程 10月底完工

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台61線苗栗通霄新埔聯絡道因海上懸日美景爆紅，被譽為「日落大道」。攝影工作者張文煥說，一年當中的最佳拍攝時間點，分別在5月中、下旬以及夏至後的7月下旬，落日由聯絡道正中間緩緩沉入海，海面夕陽餘暉絢爛，美不勝收。（張文煥提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）台61線苗栗通霄新埔聯絡道因海上懸日美景爆紅，縣府為解決違規搶拍美景亂象，規劃「通霄日落大道」休憩園區，第1期工程，包括停車場、臨時貨櫃觀景區等設施，預計10月底完工。

苗栗縣政府文化觀光局今天發布新聞稿指出，通霄日落大道休憩園區，第1期工程規劃有停車場、臨時性廁所、販賣部、臨時性貨櫃觀景區，打造一個小型的觀光休息區，目前工程進度已達約85%，預計10月底完工，完工後將交由通霄鎮公所進行管理，提供遊客有個安全的拍照取景場地。

台61線西濱公路銜接台1線的通霄新埔聯絡道107年6月通車，聯絡道面對大海，因地形高低差，可盡覽無敵海景，每逢夕陽西下，海平面形成懸日美景，被譽為「日落大道」，更獲選2019台灣最美10大景觀公路。

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通霄日落大道吸引許多攝影愛好者、網紅、遊客到此拍照取景，卻也衍生車輛違停、行人任意穿越車道等亂象，縣府透過立委陳超明爭取交通部補助規劃「通霄日落大道休憩園區」，首期經費新台幣1200萬元，設置景觀台及停車空間等設施。

通霄在地攝影工作者張文煥告訴中央社記者，因太陽角度位置，一年當中，拍攝通霄日落大道懸日美景的最佳時間點，分別在5月中、下旬以及夏至後的7月下旬，落日由聯絡道正中間緩緩沉入海，海面上夕陽餘暉絢爛，美不勝收。（編輯：張銘坤）1110922