花蓮美崙溪捕獲綠鬣蜥 尚未建立野外族群

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣政府日前接獲民眾通報，花蓮市美崙溪旁一處養殖魚塭發現成體綠鬣蜥，經派員協力捕捉移除活體，是花蓮近來移除第3隻，依分布狀況及數量判斷尚未建立野外族群。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，19日接獲民眾通報，美崙溪一處養殖魚塭附近疑有一隻綠鬣蜥，當日派員會同農業處、林管處及洄瀾風生態有限公司人員共3人前往移除。

陳淑雯指出，這隻綠鬣蜥為雄性成體，連同今年吉安溪河岸周邊移除2隻綠鬣蜥，共3隻，經分布狀況與數量研判，綠鬣蜥尚未在花蓮建立野外族群。

陳淑雯表示，縣府針對過去通報目擊區域進行巡查，包括吉安鄉慶豐、七腳川溪沿岸、壽豐鄉豐田及富里鄉等地持續進行巡護監測工作。

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陳淑雯說，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進作為寵物飼養，近年逐漸逸出野外，於台灣中南部已氾濫成災，造成農業與生物安全威脅，農委會109年公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，目前飼養須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。

花蓮縣政府農業處提醒民眾，若在野外發現綠鬣蜥蹤跡，可撥打縣府自然保育專線03-8226050，或1999縣民熱線通報，由專人移除，切勿自行捕捉，以免遭動物咬傷，或干擾群聚個體導致移動擴散，反而會增加防治工作的難度。（編輯：郭諭儒）1110923