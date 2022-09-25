花蓮環境教育數位中心啟用 1.85億元打造環教基地

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮縣環保局廳舍老舊，2018年爭取花東基金補助1.35億元、地方配合款5000萬元經費異地重建，成立「環境教育數位中心」今天啟用，未來將建置多媒體、VR/AR等設備，成為環教基地。

花蓮縣環境保護局舊有辦公廳舍空間受限於建築空間狹小，因而辦公空間明顯不足，且建物迄今已使用45年，建物已有水泥牆面劣化現象，相關安全性堪慮。

縣府秘書長暨環境保護局長饒忠表示，經評估整合後，規劃於原「花蓮縣環境教育永續中心」位置，整合花蓮縣環境教育推動及辦公廳舍需求，提出「花蓮縣環境教育數位中心」設置計畫。

2018年經行政院花東地區發展推動小組會議審定核列經費，其中花東基金補助新台幣1億3500萬元、地方配合款5000萬元，2019年底統包工程決標開始施工，歷經2年大樓完成，提供新的環境教育旗艦基地、民眾洽公舒適環境及良好辦公環境。

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環保局說明，新大樓占地約1270坪，採開放空間，戶外設有人工濕地等環境教育設施，1樓作為推動環境教育的旗艦基地，設有150人大會議室並建置多媒體、VR/AR等供民眾體驗，2、3、4樓作為環境保護局辦公場所，設計寬敞、明亮、節能、減碳的綠建築空間。

近年來花蓮縣民對環保局執行工作的成果逐年重視及關心，環保局工作日益繁重，未來將加強各項環境保護作為及縣內各項污染源的控制及改善，朝向以花蓮縣的環境特色為基礎，配合花蓮縣有機農業發展及低碳旅遊的發展目標，構建花蓮縣成為一個環境永續、幸福宜居的城市。（編輯：陳仁華）1110925