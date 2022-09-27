林姿妙議會致詞 綠營議員揭開貪污縣長下台捲軸

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（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）宜蘭縣議會今天開議，縣長林姿妙上台致詞時，多名民進黨議員在旁揭開「貪污縣長下台、反對家族干政」捲軸，林姿妙致詞因而暫停，最後僅上台說謝謝，議長張建榮便宣布散會。

宜蘭縣議會上午召開第19屆第8次大會，議長張建榮致詞後，接續由林姿妙上台致詞，她向在場議員等問候後，多名民進黨籍議員在旁揭開「貪污縣長下台、反對家族干政」捲軸，一旁有議員直指作秀，要求暫時休息，張建榮先回應不行，隨後走下台與林姿妙交談，林姿妙接著再度上台說「謝謝各位」，張建榮便宣布散會。

宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇表示，宜蘭縣政府1月初爆發弊案疑雲，一直請縣長或縣府明確說明，卻遲遲等不到，且林姿妙對於相關案情說明仍無法交代清楚，直到8月23日宜蘭地檢署起訴4大罪狀。民進黨團認為，林姿妙已是不適任的縣長，她應該要積極、勇敢面對司法案件，而不是一直躲在後面。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵接受媒體聯訪表示，宜蘭是民主聖地，縣議員基於職責對涉及貪污遭起訴的縣長表達意見，他予以尊重。

國民黨宜蘭縣議會黨團則提出譴責，黨團透過新聞稿表示，「不要把議會跟地檢署當成競選總部」，檢方起訴書內有說到誰收到錢嗎？恢復農作的農業證明圖利什麼？民進黨根本胡亂指控。

黨團指出，前雲林縣長蘇治芬被檢方指控收賄遭起訴，法院最後判決無罪定讞，當年蘇治芬遭檢方起訴求刑，民進黨高喊無罪推定，如今司法淪為政治打手「辦藍不辦綠」，把莫須有的罪名全都安在林姿妙上。（編輯：李錫璋）1110927