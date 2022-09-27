更多編輯台推薦新聞：
林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練
運動

林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金馬獎第59屆主要入圍名單 柯震東爭新導演 張孝全黃秋生角逐影帝
首頁 / 地方
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 地方

林姿妙議會致詞 綠營議員揭開貪污縣長下台捲軸

2022/9/27 16:57（9/27 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣議會27日上午召開第19屆第8次大會，縣長林姿妙（前右2）上台致詞時，多名民進黨籍議員在旁揭開「貪污縣長下台、反對家族干政」捲軸。（宜蘭縣議會民進黨團提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月27日
宜蘭縣議會27日上午召開第19屆第8次大會，縣長林姿妙（前右2）上台致詞時，多名民進黨籍議員在旁揭開「貪污縣長下台、反對家族干政」捲軸。（宜蘭縣議會民進黨團提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）宜蘭縣議會今天開議，縣長林姿妙上台致詞時，多名民進黨議員在旁揭開「貪污縣長下台、反對家族干政」捲軸，林姿妙致詞因而暫停，最後僅上台說謝謝，議長張建榮便宣布散會。

宜蘭縣議會上午召開第19屆第8次大會，議長張建榮致詞後，接續由林姿妙上台致詞，她向在場議員等問候後，多名民進黨籍議員在旁揭開「貪污縣長下台、反對家族干政」捲軸，一旁有議員直指作秀，要求暫時休息，張建榮先回應不行，隨後走下台與林姿妙交談，林姿妙接著再度上台說「謝謝各位」，張建榮便宣布散會。

宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇表示，宜蘭縣政府1月初爆發弊案疑雲，一直請縣長或縣府明確說明，卻遲遲等不到，且林姿妙對於相關案情說明仍無法交代清楚，直到8月23日宜蘭地檢署起訴4大罪狀。民進黨團認為，林姿妙已是不適任的縣長，她應該要積極、勇敢面對司法案件，而不是一直躲在後面。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵接受媒體聯訪表示，宜蘭是民主聖地，縣議員基於職責對涉及貪污遭起訴的縣長表達意見，他予以尊重。

國民黨宜蘭縣議會黨團則提出譴責，黨團透過新聞稿表示，「不要把議會跟地檢署當成競選總部」，檢方起訴書內有說到誰收到錢嗎？恢復農作的農業證明圖利什麼？民進黨根本胡亂指控。

黨團指出，前雲林縣長蘇治芬被檢方指控收賄遭起訴，法院最後判決無罪定讞，當年蘇治芬遭檢方起訴求刑，民進黨高喊無罪推定，如今司法淪為政治打手「辦藍不辦綠」，把莫須有的罪名全都安在林姿妙上。（編輯：李錫璋）1110927

林姿妙
民進黨宜蘭黨部成立反賄反貪中心 反對家族干政 響應國際無車日 宜蘭市區公車免費搭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林佳龍推綠色交通計畫 要讓新北成示範城市