新竹棒球場改善 市府：草皮長綠、投手丘重設中

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市政府今天表示，棒球場改善小組至今已累計召開9次改善小組會議，除了場內草皮已明顯長密、長綠，守備視覺區牆面已加深顏色，投手丘也正依球團及專業意見改善中。

新竹市政府今天發新聞稿表示，「新竹市棒球場改善小組」目前已完成多項改善措施，為優化投手及內野守備視覺，本壘後方觀眾席牆面改成與打擊視野區同深色系，現已完成重漆工作；內野紅土區以滾壓機來回壓實並依比例重新舖設，改善紅土鬆軟情形，投手丘部分則依球團及專業意見重新設置中。

市府指出，草皮區已完成打洞補細砂、改善草皮平整度，並自8月起持續澆水養護，草皮泛黃區域已明顯轉綠，後續將依專家建議持續細心養護。

此外，內野觀眾席4樓看台區欄杆加高10公分、頂樓走道扶手皆已安裝完成，並依中職場務組建議，調整好壞球與出局數指示看板位置。

新竹市政府工務處表示，廠商依工程契約規範施作、監造單位監工，若驗收結算時發現未依契約辦理，則依契約規定辦理缺失改善、進行罰則等。

工務處指出，此次施工品質不良部分，原契約內廠商必須重新施作且不可追加經費，如棒球場外野看台漆面屬於廠商原有施工項目，廠商應重新施作，且不會追加任何費用。（編輯：李錫璋）1110927