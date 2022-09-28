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卸任前再辦南投茶博會 林明溱致謝縣府團隊努力

2022/9/28 16:34
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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投世界茶業博覽會10月登場，南投縣長林明溱今天在縣議會表示，縣府舉辦茶博會今年邁入第13屆，他任內8年辦理7屆，能幫助農民、茶產業最重要，這是全體縣府團隊努力成果。

南投世界茶業博覽會10月8日至16日在中興新村登場，南投縣政府農業處長陳瑞慶今天在縣議會向媒體說明籌辦情形表示，感謝國民黨立法委員許淑華、馬文君、時任立法委員及行政院中部聯合服務中心執行長的蔡培慧，都曾關心經費申請過程並協助，但若說近1、2年農委會補助款是由某一人爭取而得，就是言過其實。

陳瑞慶接受媒體聯訪表示，今年南投茶博會由行政院農業委員會補助800萬元、農委會農糧署380萬元，縣府自籌1670萬元，總金額2850萬元，農委會及農糧署補助款確實約占近半，但這是歷年成果受肯定並經縣府努力爭取才獲農委會、農糧署補助，絕非某人獨力爭取。

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南投縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員蔡宗智等人肯定縣府辦理南投茶博會效益顯著並表示，去年因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年還沒開始，詢問度就超高，不僅茶農、茶產業者相當關心籌備進度，甚至攤位搶手，消費者也很期待來逛茶博。

林明溱向議員表示，今年茶博會結合南投巧克力咖啡節同步舉辦，希望在國內茶葉銷往中國大陸受阻後，能為南投縣各大茶區好茶重新找到行銷管道和市場，歷年成果當然包含中央補助和各級民代支持，但若有人因選舉而獨攬功勞，就像是往自己臉上貼金。（編輯：謝雅竹）1110928

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