國慶連假玩南投信義 泡溫泉嚐美食跑馬拉松

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）信義鄉東埔溫泉季開幕式10月8日下午2時起登場，安排健行、晚會、美食饗宴等精彩活動，接續10月10日在梅子夢工廠辦葡萄馬拉松暨農產行銷，鄉公所歡迎國慶連假來信義鄉旅遊。

南投溫泉季系列活動，國姓鄉北港溪溫泉嘉年華10月1日在泰雅渡假村登場，壓軸活動10月8日「玉山戀、東埔情」則在信義鄉東埔溫泉區舉行，信義鄉公所今天在信義鄉農會梅子夢工廠對外宣傳，歡迎遊客來體驗布農族祈福儀式、浴衣火把踩街、品嚐烤大豬、小米酒。

信義鄉長全志堅接受媒體聯訪表示，東埔溫泉季開幕地點在白鹿廣場，當天下午有彩虹瀑布登山健行、馬告香氛體驗、創意遊行、樂團接力演出等豐富節目，啟動晚會邀請在地國小歌謠隊、教會帶來八部合音作為祈福儀式，還有歌手張心傑、肚皮舞團演出、森巴鼓隊。

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全志堅表示，信義葡萄馬拉松10月10日在梅子夢工廠登場，今年邀請知名山林越野跑者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）擔任宣傳大使，路線組別有全馬42公里、半馬23公里、健康組6公里，沿途可欣賞山巒河谷，風景秀麗，另有食農教育、闖關換蔬果遊戲。

全志堅表示，東埔溫泉季、葡萄馬拉松只是未來信義鄉一連串活動開端，陸續還有耶誕感恩活動、草坪頭櫻花季、潭南螢火蟲季、濁岸音樂會、系列在地運動賽事，信義鄉位於玉山下，一年四季各有不同風情，歡迎遊客來感受信義鄉的原民風情及高山美景。（編輯：張芷瑄）1110928