南投市垃圾堆置散發臭味 環保局引新技術處理

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣政府在南投市辦理試驗計畫，使用高溫裂解裝置協助清潔隊處理堆置垃圾，居民反映夜間惡臭。環保局表示，設備夜間無運作，可能是掩埋場垃圾堆置的酸臭味，會盡快處理。

南投縣堆積22萬公噸垃圾，南投縣政府環境保護局在草屯鎮推動垃圾分選打包暫置作業、在南投市試辦「智慧恆溫加熱裂解裝置」處理垃圾，但近日有南投市民指近1年夜間聞到臭味，民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊今天指試驗計畫導致南投市夜間臭氣沖天。

蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡等人今天在南投市清潔隊前召開記者會指出，南投縣長林明溱視察家戶垃圾去化試驗計畫時誇大宣傳成效，且標案僅有一家高創環能有限公司投標，公司民國110年3月成立，完全無垃圾處理經驗，看起來就像是為爭取標案而設立的公司。

縣府環保局下午透過新聞稿表示，日前在南投市清潔隊開始辦理的計畫是採用「智慧恆溫加熱裂解裝置」專利技術，以高溫熱裂解產出含氫氣、一氧化碳、二氧化碳、甲烷的合成氣體，氣體可透過裝置直接發電，除達到能源回收效益，剩餘物也較傳統焚化更少。

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環保局指出，這項試驗計畫是依政府採購法公開上網招標，遴選廠商程序完全合法，廠商只要符合資格都可投標，公司資本額、公司成立時間長短，並非標案必要資格限制，主要希望引入更多新技術處理南投垃圾。

環保局表示，試辦作業下午5時停止，晚間無運作，民眾夜間聞到味道，可能是南投市掩埋場堆置垃圾產生的酸臭味，環保局持續積極向外縣市求援堆置垃圾外運，同時多方嘗試新技術，盡快處理堆置垃圾，讓臭味消失，也呼籲民眾落實垃圾分類，分離易有酸臭味廚餘，減少垃圾堆積產生的臭味。（編輯：謝雅竹）1110929