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民代籲市場保麗龍清運一致化 中市府：不與民爭利

2022/9/30 17:29（9/30 17:41 更新）
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民進黨籍台中市議員鄭功進30日在議會質詢時關心傳統市場保麗龍回收問題，提出保麗龍回收業務應全面一致法制化，市府應將回收規矩說清楚、全市統一。中央社記者趙麗妍攝 111年9月30日
民進黨籍台中市議員鄭功進30日在議會質詢時關心傳統市場保麗龍回收問題，提出保麗龍回收業務應全面一致法制化，市府應將回收規矩說清楚、全市統一。中央社記者趙麗妍攝 111年9月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）傳統市場在保麗龍回收物清運上，有的委由民間業者，有的則徵收清運費後，由市府環保局清運，市議員建議市場回收業務應一致化，環保局回應，不與民爭利，有困難可洽清潔隊收運。

台中市議會今天召開第3次定期會，民進黨籍台中市議員鄭功進質詢，關心傳統市場保麗龍回收問題，他指出，原先攤商代表委由民間資源回收業者收運保麗龍類回收物，但後來因保麗龍收運價格漲，收運商不再以回饋方式收運，導致攤商在清理保麗龍回收物還得額外付費，引發不少攤商不滿。

他舉例，建國市場目前收運保麗龍回收物，由市府環保局收運，垃圾收運費則隨水費徵收，全市共有42個公有零售市場，大家都有繳納水費以及垃圾處理費用，保麗龍回收的業務應該全面一致法制化，市府應將回收的規矩說清楚、全市統一。

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環保局表示，包裝用保麗龍為環保署公告的應回收廢棄物，環保署並與中華民國保麗龍再生協會簽有包裝用保麗龍自辦回收行政契約，目前國內有9家會員處理廠，採付費收運機制收受民營單位廢包裝用保麗龍，提供去化管道。

環保局指出，市場屬於營業單位，如已自行委由民間資源回收業者收運，環保局不與民爭利，有些市場採隨水費徵收清除處理費，若是有收運困難的市場，可洽環保局各區清潔隊協助收運。（編輯：謝雅竹）1110930

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