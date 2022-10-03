北市私幼補助再加碼 每生每學期2萬5880元

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）北市今宣布，私幼每學生每學期新台幣1萬3660元補助再加碼，提高為2萬5880元，下學期開始實施，並研議3、4歲幼兒免學費、義務教育向下延伸至5歲等。

台北市教育局今天舉行「學前教育未來展望及政策發布記者會」，市長柯文哲宣布，為拉短私立幼兒園與公共化幼兒園的家長負擔差距，下學期開始，每生每學期補助提高到2萬5880元。

柯文哲指出，公共化幼兒園包含公立、非營利、準公共化，前3者的家長每月花費落在1000至3000元左右；但孩子若就讀私幼，每月即便有補助依然要花近萬元。

柯文哲表示，現行私幼2至4歲學費補貼1萬3660元「一生六六大順」政策，轉型為「您我寶貝你」的2萬5880元後，家長每月支出由9724元降至7687元。

此外，教育局長曾燦金表示，正在研議義務教育延伸至5歲孩童，並表示研究指出至少有8成民意支持，主要是如何實施。

柯文哲會後接受聯訪時被問及，為何會在任期尾聲推出此政策。柯文哲回應，任何政策都是長期規劃，整個計畫好幾年來都在推，是政策的延續。

此外，媒體提問義務教育延伸至5歲孩童，民進黨台北市長參選人陳時中曾說，這不是北市府就能夠做的事情，應與中央溝通才有可能性。

曾燦金表示，就教育制度來說當然是中央立法最好，因為義務教育除了免學費以外還有強制入學功能；中央如果沒立法，北市可照地方制度法及教育基本法，自己訂自治條例來做。

柯文哲指出，例如雙語教育、智慧教育等，也是北市走在最前面，中央立法是最低底線、全國都要遵守。（編輯：張銘坤）1111003