強震衝擊台東觀光 縣府加碼千萬元國旅住宿優惠

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台東縣政府4日發布新聞稿表示，邀集在地業者共同推出振興觀光方案，加碼新台幣1000萬元旅遊補助，縣內合法登記的旅宿業者皆可申請，補助每房500元給非設籍台東的自由行旅客，進而帶動周邊經濟復甦，創造觀光商機。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月4日

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（中央社記者李先鳳台東縣4日電）918強震造成台鐵花東線中斷，衝擊台東觀光。台東縣政府今天宣布，延續交通部觀光局悠遊國旅住宿優惠，再加碼1000萬元，補助縣內合法登記的旅宿業每房500元。

台東縣政府發布新聞稿表示，邀集在地業者共同推出振興觀光方案，加碼新台幣1000萬元旅遊補助，從10月11日的住宿當天開放收件，台東縣內合法登記的旅宿業者皆可申請，補助每房500元給非設籍台東的自由行旅客，進而帶動周邊經濟復甦，創造觀光商機。

縣內旅宿業者也紛紛推出聯合促銷活動，且將延續至年底；縣府持續辦理夜市「50元半價銅板購」夜市抵用券活動，台東市觀光夜市至12月31日止、四維夜市則發放至11月6日，期待帶動旅遊產業回溫。

台東縣政府交觀處說明，補助方案針對非設籍台東縣的自由行旅客，從10月11日起於平日（週日至週四，連續假期不適用）入住，每晚補助旅宿業者500元，限量2萬間用完為止；除縣府加碼，台東縣觀光協會也從10月11日至年底，再度推出台東消費券等住宿折扣優惠措施，目前約100家旅宿業者加入。

台東縣長饒慶鈴表示，震後交通不便影響台東觀光產業、台東人往返北部出差及返鄉的便利性，感謝台鐵人員不眠不休的搶修，但交通部評估至少要到明年春節前才可以恢復正常運行，接下來的國慶連假、春節疏運更是考驗。

為台東鄉親聯外交通便利與安全的基本權利，縣府也呼籲中央加開北東飛機航班、台鐵儘速搶修、對外交通票價優惠。（編輯：郭諭儒）1111004