台中豐原公老坪柑橘吸凍 獲選金馬獎貴賓禮品

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台中市豐原區公老坪盛產柑橘，當地業者將柑橘研發製造新加工品和行銷管道，其中柑橘吸凍獲選成為今年金馬獎貴賓禮品。參山處表示，豐原公老坪的柑橘非常耐放，越陳越甜，推薦遊客到公老坪的觀光果園採果。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月4日

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣觀光農產，將獲得水保局台中分局「山守現」優質農產認證的柑橘吸凍，推上第59屆金馬獎貴賓禮品，推廣中彰觀光圈豐沛的採果資源。

參山處今天發布新聞稿，台中市豐原區公老坪盛產柑橘，參山處長曹忠猷今天表示，參山處結合在地產業流星花園，重新打造柑橘吸凍旅行箱禮盒，以「travel light」為主題，期待因疫情受創的觀光產業，能夠獲得更明亮的曙光，迎接更好的未來。

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曹忠猷分享他每年冬天的私房行程，他說，豐原公老坪的柑橘非常耐放，11月底採下的柑橘放到過年不僅不會變質，越陳越甜，他推薦遊客白天先到公老坪的觀光果園採果，下午再去鄰近的谷關溫泉泡湯，泡完湯後，帶著暖和的身體撕開椪柑，補充泡湯流失的水分。

台中市民宿協會理事長陸冠全表示，豐原公老坪種植柑橘類面積超過200多公頃，每年產量破百公噸，公老坪產業發展協會陸續為賣相不好、但酸甜好吃的柑橘，研發製造新加工品和行銷管道。利用柑橘加工製作吸凍、軟糖、果乾等，改善農產過剩問題，增加農友收入。（編輯：郭諭儒）1111004