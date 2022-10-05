台南好米季稻田彩繪 「貓貓蟲咖波」亮相

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2022台南好米季將於8日在台南市後壁區菁寮田區開幕，市府5日公開以4色彩葉水稻製作的稻田彩繪「貓貓蟲咖波」。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）2022台南好米季將於8日在台南市後壁區菁寮田區開幕，市府今天公開以4色彩葉水稻製作的稻田彩繪「貓貓蟲咖波」，周邊田區另有大型稻草裝置藝術及稻草捲，展示稻草再利用價值。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南是全國重要稻米產區之一，每年辦理好米季活動推廣，鼓勵國人食用台南國產好米，今年活動選址後壁菁寮，期望可串聯菁寮老街及俗女村等周邊景點，帶動米食銷售同時，也吸引遊客來台南旅遊。

台南市農業局長李建裕表示，台南稻作區由純淨的烏山頭水庫灌溉，加上適宜的土質及氣候，孕育出優質好吃的台南好米，今年彩繪稻田活動邁入第11年，以深受民眾喜愛的知名貼圖結合農村元素，用4色彩稻繪製圖騰。

李建裕指出，加上周邊設置利用廢棄稻草製作的稻草捲及裝置藝術，除希望成為農村打卡景點外，也期望透過活動吸引不同族群的遊客親近大自然、走入農村，了解稻米產業文化，進而多加支持及食用國產好米。

李建裕表示，8日當天規劃適合全家參與的集章健走，還有農特產市集展售、限量在地米食品嚐等活動，咖波稻田彩繪景觀將持續開放至23日。（編輯：黃世雅）1111005