北市鄉土教育中心辦展 解密華江濕地前世今生

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台北市鄉土教育中心攜手民團推出特展「小水鴨之華江戀情」，介紹華江濕地生態及河岸城市歷史發展，歡迎大小朋友前往參觀。（台北市鄉土教育中心提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年10月5日

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）為推廣環境保護觀念並促進民眾對家鄉的了解，台北市鄉土教育中心攜手華江溼地守護聯盟等民團推出「小水鴨之華江戀情」特展，介紹華江濕地的生態及河岸城市歷史發展。

台北市鄉土教育中心主任張欽鵬今天透過新聞稿表示，今年適逢台北市野雁保護區成立25週年，配合華江雁鴨季活動即將展開，攜手老松國小、台北市華江溼地守護聯盟及中華民國水資源環境教育學會推出「小水鴨之華江戀情」特展，即日起至11月13日在鄉土教育中心登場。

張欽鵬指出，此次展覽分為3項主題，包含藉由珍貴影像資料顯示華江雁鴨自然公園的地理位置與景觀生態、透過航照圖展現艋舺這座河岸城市的歷史發展與人文采風，以及介紹有「華江三美」之稱的禾草芋蘭、球翅螽斯、小水鴨。

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擔任策展人的台北市華江溼地守護聯盟理事長李咸亨說明，華江濕地位於大漢溪與新店溪匯流處，河岸經年累月淤積形成一片廣大的沙洲濕地，土壤富含大量有機質與腐質物，適合許多魚蝦與貝類生長。

李咸亨表示，有了穩定的食物來源後，華江濕地成為鳥類覓食的理想場所，每當秋冬交替更成了以雁鴨科鳥類為主的冬候鳥棲地，深受國際鳥盟重視，鼓勵民眾前來參展，了解華江濕地的前世今生。（編輯：戴光育）1111005