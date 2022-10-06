北市調漲特定活動停車費 估112年2月實施

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市議會通過修正後公有停車場收費費率自治條例，停管處今天指出，周邊舉辦特定活動的停車場將採累進費率，像信義區跨年活動等，最高每小時新台幣150元，估明年2月實施。

台北市停車管理工程處長李昆振接受媒體電話訪問時說，修正後公有停車場收費費率自治條例經市議會三讀通過，須送行政院備查，因有後續相關行政流程，預估明年2月舉辦陽明山花季旁的公有停車場，將可適用修正後的自治條例進行收費。

他表示，因公有停車場收費費率自治條例超過25年未更動，且現今停車狀況與過去已不符合，像公有停車場周邊若辦特定活動，如展覽等，常導致買月票的民眾無法進場，且公有停車場費率與民營停車場相差太多，在假日時段的公有停車場外圍常塞車，影響附近交通及住戶，才會進行修法。

李昆振說，修正通過後自治條例僅針對停車費新台幣60元以上的公有停車場旁有舉辦特定活動期間，才會採累進費率，像信義區跨年活動或有展覽及百貨週年慶期間，其他部分如南港展覽館有舉辦展覽、年貨大街及七夕情人節活動。

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他指出，修正通過後公有停車場收費費率自治條例，因後續有相關行政流程，預估明年2月施行，且不影響常態性停車費率及月票。

李昆振表示，自治條例僅針對公有停車場旁有辦特定活動期間，才改採累進費率，且停車費上限不超過附近民營停車場收費，活動結束後調整回原本費率，累進費率採4級距，從原本60元，調至80元、100元、120元、150元，最高上限為150元，盼提高停車格位周轉率，且修法後主要影響是臨停的車輛。（編輯：方沛清）1111006